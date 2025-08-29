"테니스 경기장에 신기술"…IBM, US 오픈에 AI 서비스 공급

IBM이 올해 US 오픈에 인공지능(AI) 기술을 도입해 관람 방식을 새롭게 바꿨다.

IBM과 믹국 테니스 협회(USTA)는 US 오픈 웹사이트와 모바일 앱에 AI 어시스턴트 '매치 챗', 승리 확률 예측을 제공하는 강화된 '슬램트래커', 기사 요약 기능 '키 포인트'를 적용한다고 29일 밝혔다.

매치 챗은 254개 단식 경기에서 선수 통계와 전적, 경기 분석, 발음 정보까지 실시간으로 질의응답을 제공한다. IBM의 거대언어모델(LLM) '그래니트'와 '왓슨x 오케스트레이트' 기술을 기반으로 구축돼 US 오픈 편집 스타일에 맞춰 훈련됐다.

IBM이 지원한 2025 US Open 모바일 이미지. (사진=IBM)

강화된 슬램트래커는 경기 흐름을 AI로 분석해 승리 가능성을 실시간으로 예측한다. 팬들은 경기 중 업데이트되는 확률을 확인할 수 있으며, 경기 후 AI 해설과 영어 음성과 자막이 추가된 하이라이트 영상을 볼 수 있다.

올해 처음 도입된 키 포인트 기능은 왓슨x 기술을 활용해 기사와 경기 분석을 세 줄로 요약해 보여준다. 팬들은 기사 상단의 버튼만 누르면 핵심 내용을 간편하게 확인할 수 있다.

IBM과 모닝 컨설트의 글로벌 설문조사에 따르면 테니스 팬의 86%가 AI 기반 기능의 가치를 인정했다. 특히 실시간 인사이트와 개인화된 하이라이트를 스포츠 콘텐츠 소비의 핵심으로 꼽았다.

조나단 아다셰크 IBM 마케팅·커뮤니케이션 수석 부회장은 "우리는 데이터와 AI를 활용해 독창적인 디지털 경험을 제공하고 있다"며 "이는 다양한 산업 고객에게 제공하는 강력한 기술을 팬들에게 적용한 사례"라고 밝혔다.