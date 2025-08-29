"최상의 물맛 찾는다"…코웨이, 업계 최다 연구진 확보

종합 가전기업 코웨이는 물맛 전문가 집중 양성을 위해 사내 '워터 소믈리에' 교육 프로그램을 진행했다고 29일 밝혔다.
코웨이는 국내외 대표 물 기업으로서 브랜드 위상을 공고히 하고 물 연구원 전문성을 강화하기 위해 이번 워터 소믈리에 교육 프로그램을 마련했다.
소믈리에 양성 전문기관인 한국국제소믈리에협회와 협력해 이론 교육부터 실습, 자격 검정까지 체계적인 교육 과정으로 운영됐다.
이번 교육은 환경기술연구소 소속 연구원 15명을 대상으로 진행했다. 전문 교육 과정 수료 이후 필기·실기·구술 등 3단계 시험을 거쳐 워터 소믈리에 전문 자격을 취득했다.
이로써 코웨이는 워터 소믈리에 연구원 44명을 확보하게 됐다. 물맛 교육을 주도할 수 있는 수준의 전문가인 어드밴스드 등급을 보유한 인원은 10명에 달한다.
코웨이는 지난 2012년부터 물 연구원 전문성 제고를 위해 워터 소믈리에 교육 프로그램을 꾸준히 운영해왔다. 이들은 정수기 신제품 개발 과정에서 물맛 평가와 품질 검증 등 핵심 역할을 담당한다.
코웨이 관계자는 "글로벌 시장에서도 인정 받는 최상의 물맛을 구현할 수 있도록 체계적인 교육을 통해 물 전문 인재 양성에 박차를 가하고 있다"며 "물맛 연구를 고도화하며 차별화된 가치를 제공하겠다"고 말했다.