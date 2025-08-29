"최상의 물맛 찾는다"…코웨이, 업계 최다 연구진 확보

종합 가전기업 코웨이는 물맛 전문가 집중 양성을 위해 사내 '워터 소믈리에' 교육 프로그램을 진행했다고 29일 밝혔다.

코웨이는 국내외 대표 물 기업으로서 브랜드 위상을 공고히 하고 물 연구원 전문성을 강화하기 위해 이번 워터 소믈리에 교육 프로그램을 마련했다.

소믈리에 양성 전문기관인 한국국제소믈리에협회와 협력해 이론 교육부터 실습, 자격 검정까지 체계적인 교육 과정으로 운영됐다.

코웨이 워터 소믈리에 연구원 (사진=코웨이)

이번 교육은 환경기술연구소 소속 연구원 15명을 대상으로 진행했다. 전문 교육 과정 수료 이후 필기·실기·구술 등 3단계 시험을 거쳐 워터 소믈리에 전문 자격을 취득했다.

이로써 코웨이는 워터 소믈리에 연구원 44명을 확보하게 됐다. 물맛 교육을 주도할 수 있는 수준의 전문가인 어드밴스드 등급을 보유한 인원은 10명에 달한다.

코웨이는 지난 2012년부터 물 연구원 전문성 제고를 위해 워터 소믈리에 교육 프로그램을 꾸준히 운영해왔다. 이들은 정수기 신제품 개발 과정에서 물맛 평가와 품질 검증 등 핵심 역할을 담당한다.

코웨이 관계자는 "글로벌 시장에서도 인정 받는 최상의 물맛을 구현할 수 있도록 체계적인 교육을 통해 물 전문 인재 양성에 박차를 가하고 있다"며 "물맛 연구를 고도화하며 차별화된 가치를 제공하겠다"고 말했다.