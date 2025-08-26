코웨이, 스스로 위생 관리 캠페인 전개

종합 가전기업 코웨이는 위생 관리가 중요한 여름철, 고객에게 생활 속 정수기 청결 관리법을 안내하는 '스스로 위생 관리 캠페인'을 전개한다고 26일 밝혔다.

이번 캠페인은 자가관리로 정수기를 이용하는 고객이 생활 속에서 간단히 실천할 수 있는 관리법을 통해 정수기를 더욱 청결하고 위생적으로 사용할 수 있도록 돕고자 마련됐다.

코웨이는 고객이 손쉽게 따라 할 수 있는 4가지 정수기 청결 관리법을 소개했다.

코웨이, 정수기 자가관리 고객을 위한 '스스로 위생 관리 캠페인' 진행 (사진=코웨이)

먼저 정수기 사용 과정에서 커피나 음료 등이 추출구에 묻는 경우 오염 방지를 위해 바로 닦아내는 것이 중요하다. 손이 닿지 않는 추출구 안쪽은 면봉을 이용하고, 주변과 외관은 부드러운 천이나 휴지로 닦아내면 청결하게 유지할 수 있다.

물받이는 물이 고이지 않도록 주기적으로 분리해 흐르는 물에 세척하고, 충분히 건조해 사용하는 것이 좋다.

마지막으로 냉정수기는 냉각 성능 보호망에 쌓인 먼지를 정기적으로 제거하고 깨끗하게 관리하는 것이 중요하다. 필터 뒤쪽(또는 제품 뒷면)에 위치한 보호망을 세척하고 충분히 건조한 뒤 사용하면 냉각 효율 유지에 보다 효과적이다.

코웨이는 이번 캠페인 외에도 '건강한 욕실 만들기 캠페인'과 알림톡 발송 등을 통해 자가관리 고객에게 위생 관리 정보를 꾸준히 제공하고 있다.

관련 정보는 코웨이 공식 홈페이지 '스스로 관리팁 및 자주찾는 질문', 유튜브 '코웨이 서비스' 채널에서 제품별 관리법을 확인할 수 있다.

코웨이 관계자는 "위생 관리에 세심한 주의가 필요한 여름철, 자가관리에 어려움을 느끼는 고객들을 위해 이번 캠페인을 마련했다"며 "앞으로도 고객 편의를 위한 다양한 캠페인을 이어가겠다"고 말했다.