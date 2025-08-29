워크데이, 2분기 매출 두 자리 성장…"구독 매출 덕"

워크데이가 인공지능(AI) 플랫폼 수요 확대에 힘입어 2분기 두 자릿수 성장을 기록했다.

워크데이는 2026 회계연도 2분기 매출 23억4천800만 달러(약 3조2천627억원)로 전년 동기 대비 12.6% 증가했다고 29일 밝혔다. 같은 기간 구독 매출은 21억6천900만 달러(약 3조140억원)로 14% 늘었다.

영업이익은 2억4천800만 달러(약 3천446억원)로 전년 동기 1억1천100만 달러(약 1천542억원)보다 증가했다. 희석 주당순이익(EPS)은 0.84달러로 전년 동기 0.49달러에서 늘었다.

칼 에센바흐 워크데이 최고경영자. (사진=워크데이)

워크데이는 구독 매출 수주잔고도 성장세를 보였다고 밝혔다. 12개월 구독 매출 수주잔고는 79억1천만 달러(약 10조9천917억원)로 전년 대비 16.4% 증가했고 총 구독 매출 수주잔고는 253억7천만 달러(약 35조2천541억원)로 17.6% 늘었다.

현금흐름도 긍정적인 것으로 나타났다. 영업활동 현금흐름은 6억1천600만 달러(약 8천559억원)로 전년 5억7천100만 달러에서 증가했고 잉여현금흐름은 5억8천800만 달러(약 8천170억원)로 전년 동기 5억1천600만 달러를 웃돌았다.

워크데이는 자사주 매입에도 나섰다. 회사는 2억9천900만 달러(약 4천154억원)를 투입해 클래스A 보통주 약 120만 주를 재취득했다.

워크데이는 다음 분기 가이던스로 구독 매출 22억3천500만 달러(약 3조1천57억원)를 제시했다. 2026 회계년도 전체 구독 매출 목표는 88억1천500만 달러(약 12조2천484억원)다.

칼 에셴바흐 워크데이 최고경영자(CEO)는 "우리는 또 한번 견조한 분기 실적을 달성했다"며 "AI 전환과 대응, 운영 효율화를 고객에게 지원한 성과"라고 강조했다.