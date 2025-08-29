컴투스, '컴투스프로야구' 시리즈 캠페인 통해 '에피 어워드 코리아' 수상

컴투스(대표 남재관)는 '컴투스프로야구' 시리즈의 통합 캠페인 '야구 좋아하세요?'가 '2025 에피 어워드 코리아'에서 수상작으로 선정됐다고 29일 밝혔다.

컴투스의 '컴투스프로야구' 시리즈의 통합 캠페인 '야구, 좋아하세요?'는 게이밍&e스포츠 부문에서 우수한 평가를 받아 브론즈 상을 수상했다. 해당 캠페인은 야구팬들의 '팬심'을 중심으로한 메시지를 담아 실제 팬들이 직접 촬영한 팬캠 영상과 함께 유튜브 및 SNS를 통해 빠르게 확산됐다. 현직 프로야구 선수들의 공감과 확산도 이어지며, 팬과 구단, 선수들이 지속 공유하기도 했다.

이번 광고제에서 '야구 좋아하세요?' 캠페인은 브랜드 이미지 제고뿐만 아니라 게임의 다운로드, 유입률 등 실제 이용자 지표 상승에도 기여한 것으로 높은 평가를 받았다. 또한 전 세계 에피 어워드 수상작들이 등재되는 '에피 인덱스(Effie Index)'에도 이름을 올리게 됐다.

컴투스 ’컴투스프로야구’ 시리즈 캠페인 ’에피 어워드 코리아’ 수상.

한편, 컴투스는 '컴투스프로야구' 시리즈 통합 캠페인으로 다양한 국내 광고제에서 수상을 이어왔다. 지난해 '다시 야구의 시간입니다'로 대한민국광고대상 은상을 수상한 데 이어, 올해는 '야구, 좋아하세요?' 캠페인으로 금상을 받아 2년 연속으로 수상했다. 또한 '올해의 광고상' TV부문 대상, '소비자가 뽑은 좋은 광고상' TV부문 수상 등 유력 광고상을 연이어 수상해왔다.