GS네오텍, 하반기 공개 채용 실시…AI 혁신 주도할 인재 찾는다

GS네오텍(대표 남기정)이 올해 하반기 신입과 경력직 공개 채용에 나선다. 회사는 클라우드와 컨택센터, IT 개발, 경영지원 등 4개 직군, 총 9개 직무에서 미래 성장을 이끌 인재를 선발한다.

GS네오텍은 2025년 하반기 공개 채용을 진행한다고 29일 밝혔다. 이번 채용은 IT 사업 경쟁력 강화를 넘어, AI 중심 서비스 혁신을 본격화하기 위한 인재 확보 차원에서 추진된다.

특히 클라우드와 IT 개발 직군은 신입과 경력직을 함께 모집해 성장 가능성이 높은 젊은 인재부터 즉시 투입 가능한 전문 인력까지 두루 확보한다는 전략이다.

GS네오텍, 2025년 하반기 공개 채용 실시(이미지=GS네오텍)

주요 채용 분야를 보면 컨택센터 부문에서는 AI 기반 상담 자동화 및 지능화를 주도할 기술 제안·컨설팅 직무가 신설됐다. 클라우드 분야는 AI·머신러닝 모델 아키텍처 설계와 컨설팅, 대형 SI 프로젝트 수행을 담당할 AI 리서치 엔지니어를 비롯해 AI 전문성을 갖춘 직무 채용에 집중하고 있다. 회사는 이번 채용을 통해 AI와 클라우드, IT 개발을 잇는 융합 역량을 강화한다는 계획이다.

지원자는 GS네오텍 홈페이지에서 직무별 자격 요건과 우대사항을 확인할 수 있으며, 서류 접수는 9월 7일까지 진행된다. 전형 절차는 서류 심사, 1차 면접, 온라인 인적성 검사, 2차 면접 순으로 이어지며 최종 합격자는 정규직으로 채용된다.

올해 창립 51주년을 맞은 GS네오텍은 임직원의 근무 만족도와 삶의 질 향상을 위해 다양한 복지 제도를 운영 중이다. 본인 의료비 전액 지원과 배우자 포함 건강검진, 자녀 학자금, 각종 경조사비와 휴가비, 유급휴가, 기념품과 자녀 양육비 지원, 자기계발 수강비 등을 마련해 일과 삶의 균형 문화를 확산하고 있다.

또한 올해 AI 앱·에이전트 빌더 '미소(MISO)', AI 마케팅 플랫폼 '와이즌 TM', AI 미디어 애셋 플랫폼 '컴퓨저' 등을 잇달아 선보이며 AI 플랫폼 경쟁력을 강화하고 있다. 이를 통해 차별화된 서비스와 고객 경험 혁신에 박차를 가하고 있다.

남기정 GS네오텍 대표는 "GS네오텍은 AI와 클라우드, 컨택센터 등 IT 전 영역에서 차별화된 솔루션을 제공하며 산업 전반의 디지털 혁신을 이끌고 있다"며 "빠르게 변화하는 환경 속에서 회사와 함께 성장할 열정 있는 인재들의 많은 지원을 기대한다"고 말했다.