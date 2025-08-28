웹젠 '뮤: 포켓나이츠', 다음 달 4일 국내 사전등록 실시

웹젠은 다음 달 4일 신작 방치형 게임 '뮤: 포켓 나이츠(이하 포켓 나이츠)'의 국내 사전 등록을 실시한다고 28일 밝혔다.

웹젠은 이같은 소식과 함께 최근 태국과 필리핀 등 해외 일부 국가에서 우선 소프트론칭을 실시해 좋은 반향을 얻고 있다고 전했다. 웹젠은 해당 지역 이용자들의 피드백을 바탕으로 국내를 비롯해 출시 대상국을 늘리는 일정을 준비 중이다. 국내 출시 세부 일정은 미정으로 아직 공개하지 않았다.

포켓 나이츠는 웹젠 '뮤' IP의 장르 다각화를 위해 제작중인 방치형 게임이다. 쉽고 빠른 방치형 특유의 게임성에 '뮤'에서 느낄 수 있는 성장의 재미를 더한 것이 특징이다. 원작 캐릭터부터 콘텐츠까지 방치형 장르에 맞게 재해석했으며, 간편한 조작과 부담 없는 콘텐츠로 손쉬운 플레이가 가능하다.

주요 콘텐츠로는 '뮤' 시리즈의 이벤트 맵 블러드캐슬, 악마의광장이 구현됐으며 각 던전마다 디펜스, 섬멸 등 다른 플레이 방식이 요구돼 전략적인 재미도 전달한다. 원작의 캐릭터들도 귀여운 SD캐릭터로 구현했다. 흑기사, 요정, 마검사, 흑마법사 등 대표 클래스를 비롯해 버지드래곤과 같은 몬스터들도 2D 그래픽으로 등장한다.

웹젠 관계자는 "사업 일정에 따라, 브랜드사이트를 공개하고 출시 일정을 안내하는 등 순차적으로 게임 정보를 공개할 예정"이라고 밝혔다.