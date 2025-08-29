걷다가 갑자기 힘 빠진다면…단순 염좌 아닌 ‘이단성 골연골염’일수도

최근 러닝크루·도심 러닝 등 야외활동 트렌드가 이어지는 가운데, 국내에서 ‘발목 염좌’로 병원을 찾는 환자는 해마다 100만명 이상이다. 건강보험심사평가원 통계에 따르면, 발목 염좌 및 긴장으로 병원을 찾는 환자는 2015년 129만 3천379명, 2017년 131만 1천296명, 2019년 142만 4천361명으로 꾸준히 증가하는 추세다.

발목에 반복적으로 통증이 생기거나 걷다가 갑자기 힘이 빠지는 증상이 있는 경우, 단순한 염좌로 오해하지 말고 이단성 골연골염(Osteochondritis Dissecans, OCD) 여부를 반드시 확인해야 한다.

이단성 골연골염은 흔히 무릎에 발생한다고 알려져 있으나 발목 관절에도 다수 발생하는 질환으로, 발목 뼈를 덮고 있는 연골 일부가 손상되거나 뼈와 연골의 일부가 분리되어 통증이나 무력감을 유발할 수 있다. 특히 축구, 농구, 배구 등 착지가 잦거나 점프 동작이 반복되는 스포츠를 하는 이들에게서 발병률이 높게 나타난다.

(제공=윈윈정형외과)

이 질환은 단순 X-ray 검사만으로는 진단이 어렵고, CT나 MRI 등 정밀 검사를 통해서만 병변을 명확하게 확인하는 경우가 많다. 발목 부위의 통증이나 반복적인 삐끗거림, 관절의 불안정감, 무언가 걸린 듯한 느낌이 지속될 경우에는 조기에 족부 전문의를 찾아 진료 및 정밀 검사를 받는 것이 필수적이다. 치료가 늦어질 경우 만성적인 통증, 관절 강직, 나아가 퇴행성 관절염으로의 진행 속도가 빨라질 수 있으므로 주의가 요구된다.

치료 방법은 환자 상태에 따라 차이가 있으며, 증상이 경미하다면 보조기 착용, 약물, 물리치료 등 보존적 치료가 우선 시행된다. 그러나 손상 부위가 크거나 증상이 심한 경우 관절내시경을 이용한 수술적 치료도 진행할 수 있는데 미세천공술을 통해 손상된 연골 아래에 작은 구멍을 내어 골수의 줄기세포와 혈액 회전을 유도, 연골 재생을 돕는 방법이 쓰인다. 미세천공술만으로 한계가 있을 경우 자가 골수 농축액(BMAC) 적용과 같은 최신 치료를 병행하기도 한다.

윈윈정형외과 박은수 원장은 “최근 대부분의 수술을 관절경 방식으로 시행하며, 절개 범위가 줄고 흉터가 적어 환자 회복 속도에 긍정적 영향을 준다”라며 “발목에 반복적으로 통증이 나타나거나 힘이 빠지는 경험이 계속된다면 반드시 정밀검사와 정확한 진단을 받아야 장기적인 합병증과 이차적 손상 발생을 예방할 수 있다"고 당부했다.