"조명도 엔터테인먼트"…위즈, 몰입형 스마트홈 경험 제시

시그니파이의 스마트 조명 브랜드 위즈가 국내 스마트홈 시장 공략에 속도를 낸다.

위즈는 28일 서울 연남동에서 신제품 발표회를 열고 다양한 공간별 활용 사례를 소개했다. 신제품은 ▲HDMI 싱크박스 TV 라이트스트립 ▲RGB LED 스트립 15m ▲RGBIC LED 스트립 5m ▲그라디언트 플로어 ▲다이얼 스위치가 전시됐다.

제품은 모두 와이파이 기반으로 연결된다. 앱을 통해 다양한 조명 효과와 개인 맞춤형 설정으로 누구나 쉽고 편리하게 스마트홈을 경험할 수 있다.

위즈 RGB LED 스트립 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

일상적인 생활부터 엔터테인먼트까지 다양한 순간에 맞는 조명 환경을 구현함으로써 스마트 조명의 새로운 기준을 제시하고 시장을 선도한다는 방침이다.

HDMI 싱크박스 TV 라이트스트립은 싱크박스와 라이트스트립이 함께 구성된 키트다. HDMI 2.0 기반 기기와 연결해 비디오 소스를 직접 읽는다.

싱크박스는 4K 60Hz, HDR10+, 돌비 비전을 지원하며 TV 화면과 위즈 조명을 지연 없이 매칭한다. 내장 마이크를 통해 음악 리듬에도 반응한다.

TV 라이트스트립은 55~65인치와 75~85인치 두 가지 사이즈로 출시된다. 동봉된 마운팅 액세서리로 누구나 손쉽게 설치할 수 있다.

와이파이 연결만으로 간단하게 사용할 수 있으며, 앱에서 미리 설정된 싱크 모드와 맞춤형 조명 설정을 지원해 영화 감상, 게임, 휴식 등 다양한 순간에 최적화된 조명 효과를 구현한다.

위즈 RGB LED 스트립이 설치된 모습 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

RGB LED 스트립 15m와 RGBIC LED 스트립 5m는 모두 필요에 따라 원하는 길이로 잘라 손쉽게 설치할 수 있다. 1천600만 가지 색상과 다양한 프리셋 모드를 제공한다.

그라디언트 플로어는 자연스럽게 이어지는 그라데이션 효과가 가장 큰 특징이다. 음악 동기화 기능을 활용하거나 싱크박스와 함께 연동할 수 있다.

위즈 앱을 통해 맞춤형 장면 설정과 스케줄 기능을 지원하며, 매터 인증을 통해 구글 홈, 아마존 알렉사, 삼성 스마트싱스 등 다양한 스마트홈 기기와 연동할 수 있다. 스페이스센스 기술은 별도 센서 없이도 움직임을 감지한다.

액세서리 제품인 스마트 다이얼 스위치도 함께 소개됐다. 해당 제품은 자석 플레이트를 활용해 벽에 고정하거나 무선 리모컨처럼 자유롭게 사용할 수 있다. 부드러운 다이얼 조작으로 조명을 켜고 끄거나 밝기를 조절할 수 있다.

위즈 HDMI 싱크박스 TV 라이트스트립과 그라디언트 플로어가 설치된 모습 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

버튼을 통해 원하는 조명 장면으로 즉시 전환할 수 있어 다양한 무드를 간편하게 연출할 수 있다. 하나의 스위치로 최대 50개의 위즈 조명 동시 제어가 가능하다. 와이파이가 꺼져 있어도 무선으로 작동한다.

신제품은 오는 9월 3일 오후 7시 네이버 핫잇슈 라이브 방송을 통해 출시 기념 할인가로 판매된다. 이후 공식 브랜드 스토어에서 할인 프로모션이 진행된다.

홍유진 시그니파이 부장은 "신제품은 위즈가 제시하는 스마트홈의 새로운 방향성을 보여준다"며 "앞으로도 스마트 조명을 통해 생활 공간을 더욱 풍부하게 만드는 혁신적인 경험을 제공해 나가겠다"고 말했다.