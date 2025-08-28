코오롱베니트, 국내 최초 HTML5 기반 차세대 공시 플랫폼…글로벌 공시 표준 도약

코오롱베니트(대표 강이구)가 국내 최초로 HTML5 기반 확장 기업보고 언어(XBRL) 공시 플랫폼을 선보이며 국제 표준 수준의 디지털 공시 인프라 혁신에 나섰다.

이번 출시로 기업 공시 데이터의 투명성과 활용성이 한 단계 업그레이드할 계획이다.

코오롱베니트는 이번에 공개한 차세대 공시 시스템으로, 공시 문서 작성부터 보고, 검증, 활용까지 전 과정을 통합 지원할 방침이라고 28일 밝혔다.

코오롱베니트 과천 본사 전경 (사진=코오롱베니트)

특히 국제회계기준(IFRS)과 ESG 등 글로벌 규제 환경에서 확산되고 있는 XBRL 공시를 HTML5 기반으로 구현해 국제 호환성을 확보했다.

미국 증권거래위원회(SEC)의 뷰어 테스트도 통과해 해외 주요 분석 툴과의 연동이 가능해졌으며, 영문 서식 지원으로 글로벌 투자자들의 신뢰성 있는 데이터 활용을 지원한다.

새로운 편집기는 공시 데이터 입력과 검증 과정의 효율성을 크게 개선했다. 자동 검증과 교차 검증 기능을 통해 데이터 오류를 줄이고 정합성을 높여 기업 보고 품질을 강화하는 동시에, 감독기관의 심사 효율성도 끌어올릴 수 있다.

또한 대용량 표를 빠르게 처리하고 HTML5 기반 인터페이스를 적용해 맞춤형 서식을 자유롭게 생성할 수 있어 보고서 작성의 유연성이 확대됐다. 데이터와 서식이 결합된 형태로 제공돼 기업, 감독기관, 투자자는 물론 AI 분석 모델까지 동일한 데이터 기반으로 접근·활용할 수 있다.

코오롱베니트는 이미 필리핀, 베트남 등 해외 공시 시스템 프로젝트를 수행한 경험을 바탕으로 실무 중심의 검증 로직과 기능을 구현했다.

이번 플랫폼 출시를 통해 국내 공시 환경이 국제 표준에 한 발 더 다가서는 계기로 마련하고 데이터 기반 경영과 ESG 공시 확대 흐름에 맞춰 기업 경쟁력을 강화하는 중요한 인프라로 자리 잡을 방침이다.

코오롱베니트 이태훈 금융서비스팀 팀장은 "이번에 선보인 차세대 공시 플랫폼은 국제표준과 국내 환경을 동시에 만족시키는 최적화된 솔루션"이라며 "기업의 보고 품질, 감독기관의 심사 효율, 투자자의 신뢰 제고까지 이어져 국내 공시 인프라를 국제 수준으로 업그레이드하는 출발점이 될 것"이라고 말했다.