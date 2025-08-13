코오롱베니트, 차세대 재무 공시 솔루션 'DSD플로' 출시

코오롱베니트(대표 강이구)가 재무 공시 업무의 정확성과 효율성을 높인 차세대 자동화 솔루션을 선보인다.

전사적자원관리(ERP) 연계, 확장형 비즈니스 보고 언어(XBRL)·공시 표준 데이터(DSD) 교차 검증, 변화하는 회계 기준에 대한 유연한 대응 기능을 갖춰 공시 품질과 편의성을 동시에 강화했다.

코오롱베니트는 체계적인 데이터 관리와 정밀한 연동·검증 기능을 갖춘 재무 공시 특화 솔루션 'DSD플로(Flow)'를 새롭게 선보였다고 11일 밝혔다.

코오롱베니트 과천 본사 전경 (사진=코오롱베니트)

이번 제품은 연결공시 자동화 솔루션 '베니트시그마(BENITSIGMA)'의 공시 기능을 특화·분리한 버전으로 감사보고서 제출 의무가 있는 모든 기업이 보다 정확하고 신속하게 공시 문서를 작성할 수 있도록 설계됐다.

DSD플로는 엑셀 기반 재무 데이터를 전자공시용 DSD 파일로 자동 변환하고, 전기·전분기 데이터 참조 기능을 통해 공시 품질을 높인다. ERP 연계를 통한 시스템 기반 통합 관리 환경을 제공해 재무 정보를 자동 수집·관리하며, 데이터 유실과 이력 관리의 한계를 보완했다. 또한 XBRL과 DSD 데이터 간 교차 검증 기능으로 데이터 정확성을 극대화했다.

변화하는 회계 기준에도 신속 대응이 가능하다. K-IFRS 제18호 등 새로운 기준이 도입될 경우 공시 양식을 쉽게 수정할 수 있으며, 과거 데이터 비교 기능으로 항목 변경에 따른 혼선을 최소화한다. 다양한 주석 템플릿과 공시문서 자동 변환 기능을 통해 다양한 목적의 문서 작성도 간편하다.

코오롱베니트는 연말 차세대 연결회계솔루션 '베니트시그마 프로'를 출시해 DS플프로'와 연계, 통합 공시 자동화 플랫폼으로 확장할 계획이다.

박찬정 코오롱베니트 이사는 "DSD플로는 변화하는 공시 환경에 선제 대응할 수 있는 솔루션"이라며 "정확하고 일관된 데이터 기반 공시 환경을 구축해 기업의 업무 효율과 대외 신뢰도를 높이겠다"고 말했다.