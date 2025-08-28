모두싸인-업스테이지, 계약 특화 AI 모델·솔루션 기술 협력

전자서명 및 계약관리 솔루션 기업 모두싸인(대표 이영준)은 업스테이지와 한국형 계약 특화 AI 기술 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 한국 비즈니스 환경과 전자문서·전자서명 제도에 최적화된 계약 AI 모델과 솔루션 개발을 위한 기술협력을 추진한다. 나아가 모두싸인은 계약 생성부터 검토·협상·체결·이행·보관·분석까지 계약 전 과정을 아우르는 계약생애주기관리(CLM, Contract Lifecycle Management) 혁신을 주도한다.

모두싸인은 업계 최다 32만 고객사와 4천만 건의 계약 데이터를 보유하고 있으며, 이를 업스테이지의 생성형 AI 모델 ‘솔라 프로’와 문서 분석 엔진 ‘다큐먼트 파스’와 결합해 ▲계약서 자동 분류 및 태깅 ▲리스크 요소 식별 ▲계약 조건 추출 및 요약 ▲계약 이행 모니터링 등 차세대 계약 자동화 솔루션을 공동 개발할 계획이다.

모두싸인_업스테이지 업무 협약식

업스테이지의 문서 처리 솔루션이 이미 금융과 공공 분야에서 활용 폭을 넓히고 있는 가운데, 모두싸인은 이번 협약을 발판으로 공공 계약 AI 시장에서의 입지를 한층 강화해 나갈 방침이다.

이영준 모두싸인 대표는 “이번 협약은 한국 비즈니스 환경에 밀착된 계약 특화 AI의 새로운 표준을 제시한다는 데 의미가 있다”며 “업스테이지와의 기술 파트너십을 통해 계약 AI 솔루션을 지속적으로 확장해 한국형 계약생애주기관리(CLM) 솔루션 혁신을 선도하겠다”고 말했다.

김성훈 업스테이지 대표는 “업스테이지는 세계적인 수준의 자체 AI 기술력을 기반으로 모두싸인의 스마트 CLM 기술 고도화를 위해 적극 협력하겠다”고 밝혔다.