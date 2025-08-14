모두싸인, 사내 수축형 전자서명·전자계약 서비스 출시

모두싸인(대표 이영준)이 온프레미스(구축형) 전자서명·전자계약을 출시했다고 14일 밝혔다. 이번 제품은 정부 규제나 사내 보안 정책으로 클라우드 도입이 제한적인 조직은 물론 금융·게임·사물인터넷(IoT) 등 신속하고 안정적인 계약 업무 처리가 요구되는 엔터프라이즈 기업의 수요를 충족하기 위해 개발됐다.

모두싸인은 문서 작성·준비부터 서명 입력, 계약 체결, 문서 보관·관리까지 계약 업무 전 과정을 하나의 플랫폼에서 처리하는 원스톱 전자서명 솔루션이다. 삼성그룹, SK그룹, 현대자동차그룹, 롯데그룹 등 대기업 그룹사에 전자계약 솔루션을 공급했으며, 공공용 전자서명 솔루션 출시 이후 100곳 이상의 기관 레퍼런스를 확보했다.

그러나 여전히 상당수 고객사는 망분리 규제와 사내 정책 탓에 모두싸인을 도입하지 못했다. 기존 서비스가 클라우드 기반 서비스형 소프트웨어(SaaS)로만 제공돼 왔기 때문이다. 이에 모두싸인은 고객의 비즈니스 가치 확장과 보안·규제 환경 지원을 위해 온프레미스 전자서명 솔루션을 선보였다. 이미 일부 고객사에 납품을 완료했으며, 현재 다수 고객사와 납기 일정을 조율하고 있다.

모두싸인

모두싸인 온프레미스 전자서명은 ▲클라우드 방식 대비 낮은 지연 시간(Latency) 확보 ▲CPU·메모리·네트워크 대역폭 독점적 사용 ▲내부 보안 정책에 따른 데이터 통제로 데이터 주권 강화 ▲레거시 시스템과의 최적화된 API 연동 등의 특장점을 바탕으로 클라우드 서비스 사용이 제한되거나 보안 요건이 엄격한 환경에서도 최적의 성능과 안정성을 제공한다.

고객사 인프라에 직접 설치해 독립적인 환경에서 운영되는 방식으로 인터넷이 차단된 내부망·폐쇄망 환경에서도 안정적인 문서 작성과 전자서명 프로세스를 구현할 수 있다. 외부 클라우드 서버와 데이터 공유 없이 전자서명 데이터를 자체 보관·관리할 수 있어 망분리 규제와 사내 보안 정책 등 높은 수준의 보안 요구가 있는 환경에서도 자사 환경에 최적화된 전자계약 시스템 구축이 가능하다.

이영준 모두사인 대표는 "기업 및 기관 환경에 최적화된 전자서명 플랫폼 기술을 지속적으로 고도화한 결과, 이번 온프레미스 제품으로 보안 규제 및 정책으로 클라우드 도입이 제한됐던 공공기관·금융기관·대기업에도 안정적인 디지털 계약 환경을 제공할 수 있게 됐다"고 말했다.

이어 "AI 계약관리 솔루션 '모두싸인 캐비닛'을 기반으로 한 온프레미스 AI 솔루션도 준비 중"이라며 "향후 고객이 데이터 보안과 AI 기반 계약 생애주기 관리 효율성을 동시에 확보할 수 있도록 가치 확장과 제품 혁신을 지속할 것"이라고 덧붙였다.