해피타임, 삼국지 캐주얼 대전 모바일 게임 '병장 대작전' 출시

해피타임(Happy Time)은 삼국지 캐주얼 대전 모바일 게임 ‘병장 대작전’이 한국을 비롯해 대만·홍콩·마카오, 싱가포르 등 아시아 주요 지역에 동시 출시했다고 28일 밝혔다.

아시아 지역 동시 출시로 ‘병장 대작전’에서는 아시아 전역을 대상으로 하는 실시간 크로스 서버 PvP가 지원된다고 회사 측은 설명했다.

‘병장 대작전’은 단 한 명의 병사로 시작해 군단을 성장시켜 최후의 승리를 노리는 3분 경기 방식을 특징으로 한다. 이용자는 주공이 되어 병사를 모집하고 몬스터를 사냥하며, 관우·여포·장비 등 삼국 명장을 영입해 전략적인 전투를 펼칠 수 있다. 최근 공개된 트레일러 영상 ‘조조 출정’에서는 이러한 인게임 플레이가 소개되어 “시원한 액션과 짧은 플레이타임이 매력적”이라는 호평을 얻고 있다.

병장 대작전 대표 이미지.

해당 게임은 한국과 대만에서 활약 중인 인기 치어리더 하지원 홍보모델의 광고 영상도 공개했다. 영상에서 하지원은 여신으로서의 무대뿐만 아니라, 생애 처음으로 삼국지 절세미녀 초선으로 변신해 활력 넘치는 매력을 선보인다. 더불어 대만의 증티엔, 소영과 함께 촬영한 PV 영상도 공개되어 다양한 팬층의 관심을 모은다.

관련기사

이번 출시를 기념해 사전예약 보상과 초반 참여 혜택이 제공된다. 한정 칭호 ‘삼국쟁패’, 아바타 프레임 ‘오호상장’, 스킨 ‘캠퍼스 소교’, 대량의 원보와 함께 최대 2,300회 무료 뽑기가 지급된다. 또한 공식 커뮤니티 이벤트에서는 PS5, Switch2, iPhone16 등 다양한 경품이 추첨으로 제공된다.

‘병장 대작전’은 구글 플레이, 앱스토어, 원스토어, 삼성 갤럭시 스토어 등에서 다운로드 가능하다.