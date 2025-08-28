IPX, 꼴레 더 플라워 컬렉션 출시

디지털 IP 엔터테인먼트 기업 IPX(구 라인프렌즈)가 전개하는 꾸미는 즐거움을 선사하는 패션 브랜드 ‘꼴레(COLLER)’가 첫번째 시그니처 컬렉션 ‘꼴레 더 플라워 컬렉션(COLLER THE FLOWER Collection)’을 출시했다. 이번 컬렉션은 외부 활동이 많은 늦여름 시즌을 겨냥해 실용성과 감각적인 스타일을 동시에 갖춘 라인업으로 구성했다.

‘꼴레 더 플라워 컬렉션’은 Z세대 사이에서 부상 중인 커스터마이징 & 웨어러블 요소를 특징으로 한다. 꼴레의 시그니처인 ‘플라워’ 모티프를 활용한 스티콘(Sticon, Sticker+Emoticon), 키링 등 다양한 소재로 된 아이템을 선보이는 동시에, 손쉬운 커스터마이징이 가능해 일상은 물론 여행에서도 매치할 수 있는 활용도 높은 가방 라인업을 함께 공개한다.

꼴레 더 플라워 컬렉션

먼저 이번 ‘꼴레 더 플라워 컬렉션’의 상징성이 담긴 플라워 모양의 ‘플라워 스티콘’이 눈길을 사로잡는다. 최근 패션계와 SNS에서 주목받은 디테일한 ‘니트’와 실용적인 ‘립스탑’ 소재를 활용해 꼴레만의 트렌디함을 완성했다. 다양한 색감의 플라워 스티콘으로 상황에 맞춰 나만의 가방을 꾸미고 개성이 돋보이는 특별한 스타일을 연출할 수 있다. 스트링 디테일이 돋보이는 ‘플라워 스트링 키링’과 참 디테일로 사랑스러움을 더한 ‘니트 플라워 키링’ 역시 꾸미기에 푹 빠진 Z세대를 겨냥한다.

나만의 무드를 드러낼 수 있는 꾸미기에 최적화된 ‘플랫폼’ 꼴레 신규 가방 라인업도 놓칠 수 없다. 먼저 투포켓 포인트와 코듀라 원단을 활용해 내구성을 극대화한 ‘꼴레 코듀라 백팩’이 두 가지 사이즈(M, L)로 준비됐다. 찢김에 강한 소재와 어느 착장에나 어울리는 쉐이드 블랙 컬러로 데일리 백팩을 찾는 회사원과 학생들에 안성맞춤이다. 넉넉한 수납력과 함께 가방 내부가 은은히 비쳐 스타일과 기능성을 모두 갖춘 통기성 있는 ‘꼴레 메쉬 백팩’에도 시선이 간다. 여기에 화려한 색감의 플라워 스티콘을 활용해 하나밖에 없는 나만의 백팩을 탄생시킬 수 있다.

이 밖에도 심플한 미니 토트백 실루엣으로 스타일을 살려줄 가볍고 시원한 느낌의 ‘꼴레 매쉬 미니 토트백’, 가까운 나들이에 자꾸 손이 가는 ‘꼴레 2WAY 크로스백’, ‘꼴레 플라워 쁘띠백’ 등도 출시돼 관심 받고 있다. 특히 꼴레 플라워 쁘띠백은 에어팟, 립밤 등 간단한 소지품을 휴대하거나 스트랩을 제거해 키링으로도 활용할 수 있어 실용성과 가심비를 동시에 만족시킨다.

관련기사

한편, 꼴레는 지난 6월 일본 인기 애니메이션 캐릭터 도라에몽(DORAEMON)과 함께 ‘꼴레 도라에몽 에디션(COLLER DORAEMON Edition)’을 출시했다. 편의성을 중시하는 Z세대의 호응을 얻으며 주요 제품인 가방류와 도라에몽 키링류는 29CM에서 일간 판매 1위를 기록했고, 꼴레 도라에몽 에디션 라인업은 판매 기간 내내 상위권을 차지하는 등 많은 인기를 얻었다.

이번 ‘꼴레 더 플라워 컬렉션’은 28일부터 29CM를 시작으로 오는 9월 4일 라인프렌즈 스퀘어 온·오프라인 매장 등에서 만나볼 수 있다.