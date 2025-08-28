NS홈쇼핑, ‘서울뷰티위크’서 참가...체험형 프로그램 운영

NS홈쇼핑은 28일부터 서울특별시가 주최하는 ‘2025 서울 뷰티 위크(Seoul Beauty Week)’에 참여해 현장 부스를 운영하며, 중소기업 협력사 브랜드 상품의 전시, 홍보 및 상품 메이크업 체험 등 다양한 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.

서울뷰티위크는 K-뷰티 산업의 경쟁력을 세계에 알리고 소비자와 업계 관계자들이 교류하는 국내 최대 규모의 뷰티 축제로, 매년 최신 트렌드와 혁신 제품을 소개하는 장으로 자리매김하고 있다.

NS홈쇼핑은 이번 협업을 통해 K-뷰티 대표 브랜드와 중소 뷰티기업의 제품을 한자리에 모아 소비자에게 합리적인 가격과 혜택을 제공하고, 동시에 중소기업의 온라인 판로 확대와 신규 입점을 지원한다는 계획이다.

NS홈쇼핑 서울 뷰티 위크 참여

NS홈쇼핑 홍보부스에서는 뷰티위크 행사기간동안 인플루언서와 서포터즈 협업 프로그램과 더불어 소비자 참여형 이벤트도 다채롭게 마련된다. 방문객은 전시 브랜드 제품을 직접 테스트할 수 있으며, 브랜드별 미션을 수행하면 샘플이나 미니어처를 받을 수 있다. 또한 NS홈쇼핑과 전시 브랜드 두 곳의 공식 인스타그램을 팔로우하면 메이크업 터치업 서비스를 받을 수 있으며, 서비스는 1인당 약 15분간 제공된다.

이와 함께 NS홈쇼핑 회원 가입 후 서울뷰티위크 기획전 구매를 인증하면 뷰코백이 증정되며, 3만 원 이상 구매 고객에게는 ‘비타500 썬쿠션’ 본품이 추가로 제공되는 특별 이벤트도 준비됐다.

NS홈쇼핑은 온라인몰(NSmall)에서도 서울뷰티위크와 콜라보한 특별 기획전을 8월 29일부터 9월 5일까지 운영한다. NS홈쇼핑은 공식몰 내 ‘서울뷰티위크 특별관’을 개설해 온라인 전시를 운영하며, 전문 MD 심사를 통해 선정된 6개사 40~50여 개 상품을 스킨케어, 색조, 헤어·바디 등 다양한 카테고리로 선보인다.

NS홈쇼핑 고객지원본부 유대희 본부장은 “서울뷰티위크와의 협업은 중소 뷰티기업이 소비자와 만나는 접점을 확대하는 동시에, NS몰을 통한 실질적인 매출 성장의 기회를 제공하게 될 것”이라며 “앞으로도 K-뷰티의 글로벌 확산을 돕는 플랫폼으로서 다양한 지원을 이어가겠다”고 말했다.