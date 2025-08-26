넷마블 '뱀피르', 애플 앱스토어 매출 1위…출시 8시간만

넷마블(대표 김병규)의 신작 뱀파이어 컨셉 MMORPG '뱀피르'가 애플 앱스토어 매출 1위를 기록했다. 이는 출시 약 8시간만의 기록이다.

26일 모바일 인덱스에 따르면 '뱀피르'는 현재 애플 앱스토어 매출 1위에 자리하고 있다. 인기 순위로는 구글 플레이스토어 1위, 애플 앱스토어 3위를 기록 중이다.

'뱀피르'는 '리니지2 레볼루션' 주요 개발진이 제작한 신작 MMORPG로 뱀파이어 컨셉과 다크 판타지풍의 중세 세계관이라는 차별화된 소재를 전면에 내세운 것이 특징이다. 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 게임을 다운 받고 플레이할 수 있으며, PC 버전은 공식 웹사이트를 통해 설치할 수 있다.

넷마블 '뱀피르', 애플 앱스토어 매출 1위. =모바일인덱스

'넷마블 커넥트' 앱을 통해 PC에서 실행 중인 게임을 원격으로 플레이하는 것도 가능하다.

넷마블은 게임의 정식출시를 기념한 다양한 이벤트를 선보이고 있다. 게임 플레이만으로 영웅 형상, 영웅 무기, 영웅 탈것 등 풀세트를 획득할 수 있는 '위대한 시작! 영웅의 서약' 이벤트를 비롯해 7일간 게임에 접속만 해도 '30만 골드'와 '형상 소환권 II' 11개를 지급하는 '뱀피르 출시 기념! 출석 이벤트'와 21일간 출석 가능한 '데일리 출석 이벤트' 등이 진행 중이다.