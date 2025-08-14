넷마블, '뱀피르' 3차 캐릭터명 선점 이벤트 실시…1·2차 조기 마감

넷마블(대표 김병규)은 뱀파이어 컨셉 MMORPG '뱀피르'의 1차, 2차 '캐릭터명 선점' 이벤트가 조기 마감됨에 따라 3차 이벤트를 진행 중이라고 14일 밝혔다.

앞서 지난 12일 오전 11시부터 실시한 1차 캐릭터명 선점 이벤트는 약 50분만에 조기 마감됐으며, 같은 날 오후 3시부터 진행된 2차 캐릭터명 선점 이벤트도 조기 마감됐다.

이에 넷마블은 13일 오후 8시부터 3차 캐릭터명 선점 이벤트를 진행 중이다. 모든 서버의 수용 인원이 증설되는 만큼, 아직 캐릭터명을 선점하지 못한 이용자의 경우 원하는 서버를 선택하여 본인만의 유니크한 닉네임을 생성할 수 있다.

넷마블 뱀피르 3차 캐릭터명 선점 이벤트 진행.

3차 캐릭터명 선점 이벤트는 '뱀피르' 공식 웹사이트에서 진행되며, 넷마블 ID 로그인 후 사전등록 시 사용한 휴대폰 번호 인증을 통해 참여할 수 있다. 캐릭터명 선점에 참여한 이용자들은 사전 다운로드 기간 및 출시 이후 선점한 캐릭터명으로 캐릭터 생성이 가능하다.

'뱀피르'는 오는 26일 모바일과 PC 플랫폼으로 출시된다.