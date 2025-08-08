넷마블, 신작 '뱀피르' 인플루언서 간담회 개최

지난 7일 빅보스, 불도그, 수삼, 만만 등 총 30인 참여한 간담회 진행

게임입력 :2025/08/08 15:50

정진성 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

넷마블(대표 김병규)은 오는 26일 출시 예정인 뱀파이어 컨셉 신작 MMORPG '뱀피르'의 인플루언서 간담회를 진행했다고 8일 밝혔다.

이번 인플루언서 간담회는 지난 쇼케이스 이후 이용자들 사이에서 제기된 주요 궁금증 및 우려 사항에 대해 솔직하게 소통하는 자리로 기획됐다. 지난 7일 MMORPG 전문 인플루언서 빅보스, 불도그, 수삼, 만만 등 총 30인이 참여한 가운데 진행됐다.

한기현 넷마블네오 '뱀피르' PD와 정승환 넷마블 사업본부장은 직접 무대에 올라 'BM 방향성', '파밍할 수 있는 다이아의 활용 범위', '셔플링 경쟁 시스템' 등 다양한 질의에 가감 없이 답변하는 시간을 가졌다.

관련기사

넷마블, 신작 뱀피르 인플루언서 간담회 진행.

인플루언서 간담회에서 진행된 자세한 내용은 뱀피르 공식 유튜브 채널에 공개된 영상에서 확인할 수 있다.

한편, '뱀피르'는 오는 12일 오전 11시부터 캐릭터명 선점 이벤트를 진행한다. 선점 이벤트 기간 동안 캐릭터명을 선점한 이용자는 사전 다운로드 기간 이후 해당 캐릭터명으로 캐릭터를 생성할 수 있다. 캐릭터명 선점 이벤트는 참여 인원에 따라 조기마감될 수 있다.

정진성 기자js4210@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
넷마블 뱀피르 인플루언서 간담회

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

'생각하는 AI' GPT-5 나왔다…"모든 영역 박사급 수준"

[기자수첩] 곧 열릴 'AI 에이전트' 시대…스테이블코인 제도화 시급하다

[현장] 'AI 기본법 시행령' 이달 나온다…"완벽하지 않아도 논의 출발점"

네이버, 또 분기 최대 매출…"AI에 더 집중"

ZDNet Power Center