산업지능화협회, 가산에 창업보육센터 열어

한국산업지능화협회는 가산디지털단지역 인근 가산테라타워 13층에 '한국산업지능화협회 창업보육센터'를 개관한다고 26일 밝혔다.

센터는 입주기업 규모에 맞게 다양한 형태의 보육실을 보유하고 있다. 온라인 회의가 가능한 소회의실부터 40인석 규모 대회의실, 최대 40명 규모 교육장을 갖췄다.

창업보육센터 입주기업 모집 (사진=한국산업지능화협회)

입주기업 성장을 위한 보육 지원도 제공한다. 우수 초기 창업기업 투자 지원과 법률 멘토링, 우수기업 벤처캐피탈(VC) 연계 등을 돕는다.

연 500만원 상당 협회 회원사 혜택도 지원한다. 산업기술 동향 및 최신 연구·개발(R&D) 정보 제공, 입주사 국내외 전시 및 컨퍼런스 할인, 홍보·마케팅 지원, 입주사 간 네트워킹 지원이 포함된다.

이상진 한국산업지능화협회 본부장은 "기업 창업 활성화와 일자리 창출에 기여하며, 산업지능화 생태계 조성의 핵심 거점으로 자리매김하겠다"고 말했다.

한국산업지능화협회 창업보육센터는 오는 12월까지 보육료 할인 프로모션을 실시한다. 자세한 사항은 한국산업지능화협회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.