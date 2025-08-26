국립공원공단, 고위직 부패방지교육 실시

국립공원공단(이사장 주대영)은 25일 원주 본사에서 공단 임원을 비롯한 고위직을 대상으로 반부패 청렴교육을 실시했다고 밝혔다.

교육은 국민권익위원회 청렴전문강사를 초빙해 공직사회의 청렴 리더로서 반부패 역량을 강화하고 청렴문화 정착 주도를 실천하기 위해 진행됐다.

강의는 청탁금지법·이해충돌방지법·임직원 행동강령 등 반부패 법령에 대해 사례 중심으로 구성됐다. 특히 고위직으로서 필요한 인문학적 청렴소양을 기를 수 있는 내용이 다뤄졌다.

주대영 국립공원공단 이사장(맨 왼쪽)이 공단 고위직 직원들과 함께 고위직 대상 반부패 청렴교육을 듣고 있다.

국립공원공단은 이번 교육을 통해 고위직의 청렴 인식을 함양하고, 조직의 청렴문화 확산을 위한 지속적인 활동을 이어나갈 계획이다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “반부패 청렴문화는 고위직의 솔선수범이 무엇보다 중요하며, 법과 원칙에 따른 업무 추진과 공정하고 투명한 공직사회 실현을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.