쿠팡, ‘2025 가을 리빙페어 세일’ 실시

쿠팡은 계절의 변화에 맞춰 집안 분위기를 새롭게 연출하려는 고객들을 위해 ‘2025 가을 리빙페어 세일’을 내달 7일까지 진행한다고 26일 밝혔다.

가을 리빙페어는 가을 시즌에 필요한 모든 리빙 상품을 한데 모아 제안하는 대규모 할인 행사다. ▲침구 쁘리엘르 ▲가구 도모디자인 ▲수납용품 아이리스 ▲생활용품 듀벨 ▲코코도르 등 110여 개 브랜드가 참여하며 최대 50% 할인을 제공한다.

이번 행사에서는 고객들이 원하는 가을 인테리어를 완성할 수 있도록 돕는 ‘큐레이션’에 초점을 맞췄다. ▲‘쁘리엘르 유어메이트 항균 워싱 세미마이크로 차렵이불 세트’ ▲‘아이리스 국내생산 투명 리빙박스’ ▲‘코코도르 퍼퓸 디퓨저’ ▲‘도모디자인 벨리나 패브릭 2인용 쇼파 세트’ 등이 대표적이다.

(사진=쿠팡)

이 외에도 ‘듀벨 여행용 샤워기 세트’, ‘써지오 스위치 멀티탭’ 등 생활 곳곳에 필요한 상품들도 준비했다.

고객들의 쇼핑 편의를 돕기 위해 다양한 테마관도 마련했다. ‘조기품절 예상! BEST 대표 특가’와 ‘50% 이상 파격할인!’ 코너에서는 상품을 합리적인 가격으로 구매할 수 있다. 또한 ▲‘가을맞이 대청소&수납정리’ ▲‘꿀잠을 부르는 가을침구&패브릭’ ▲‘공부방·홈오피스 꾸미기’ 등 계절과 라이프스타일에 맞춘 테마관을 통해 고객들이 원하는 상품을 편리하게 찾을 수 있도록 했다.

쿠팡 관계자는 “이번 리빙페어는 포근한 침구부터 감성 소품까지, 누구나 자신만의 가을 공간을 꾸밀 수 있도록 합리적인 가격의 상품들로 엄선해 준비했다”고 말했다.