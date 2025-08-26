CJ온스타일, 육아 라방 ‘맘만하니’ 4주년 첫 팬미팅 성료

CJ온스타일은 지난 25일 오전 10시, 유아동 모바일 라방 프로그램 ‘맘만하니’의 애청자들을 초청해 4주년 기념 첫 팬미팅 겸 특별 라방 ‘맘만초대석’을 진행했다고 26일 밝혔다. 프로그램 애청자들이 직접 라이브 방송에 출연하는 것은 이번이 처음이다.
‘맘만하니’는 2022년 첫 방송 이후 3040세대 워킹맘들에게 공감을 얻으며 성장한 CJ온스타일의 대표 육아 라방이다. 매주 월요일 오전 10시, ‘육아맘의 골든타임’을 공략하며 두터운 팬덤을 형성해왔다. 라방에서 애청자들은 프로그램명을 따 ‘내맘님’이라는 애칭으로 불린다.
이번 팬미팅에는 애청자 8명이 출연해 약 80분 동안 프로그램의 인기 코너인 ‘내맘 찐리뷰’, ‘왓츠 인 유어 카트’, ‘맘만 레벨 테스트’ 등에 직접 참여했다. 모바일 채팅으로만 소통하던 애청자들이 현장에서 만나 육아 고민을 나누고 경험을 공유하며 커뮤니티 같은 분위기를 만들었다.
MC 이시유 역시 두 자녀를 키우는 워킹맘으로서 진솔한 육아 경험담을 나누며 공감대를 형성했다. 한 참석자는 “모바일로만 보던 방송을 현장에서 직접 경험하니 ‘내맘님’들과의 유대감이 더 커졌다” 며 “채팅창으로만 소통하던 ‘내맘님’들을 만나 육아 고민도 나누고 정보도 얻을 수 있어 유익한 시간이었다”고 소감을 전했다.
관련기사
- 11번가, ‘찐템페스타’ 진행...패션∙뷰티∙리빙템 최대 74% 할인2025.08.26
- 틱톡 어워즈 2025, 10월 25일 개최2025.08.26
- NOL 인터파크투어, ‘2025 두바이 피트니스 챌린지 원정대’ 참가자 모집2025.08.26
- 트럼프 "韓, 숙청·혁명 일어나는 듯…이런 상황서 사업 못한다"2025.08.25
이날 라방에서는 베베쿡 이유식이 소개됐으며, 평균 시청자 연령은 37.3세로 집계됐다. 라이브 채팅창에는 1천건 이상의 댓글이 올라와 “다음에는 1박 2일 행사로 열어주세요”, “아이와 함께 참여할 수 있나요” 등 뜨거운 반응이 이어졌다.
CJ온스타일 관계자는 “‘맘만하니’는 단순한 상품 판매를 넘어 시청자와 깊이 소통하는 국내 대표 커뮤니티형 라방으로 자리매김했다” 며 “첫 오프라인 팬미팅을 계기로 고객 간 유대감을 넓히고, CJ온스타일만의 경쟁력인 ‘콘텐츠 IP’ 팬덤을 더욱 강화하겠다” 고 밝혔다.