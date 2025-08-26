11번가, ‘찐템페스타’ 진행...패션∙뷰티∙리빙템 최대 74% 할인

11번가가 총 230만개의 패션∙뷰티∙리빙 상품을 최대 74% 할인 판매하는 대규모 프로모션 ‘찐템페스타’를 오는 31일까지 실시한다고 26일 밝혔다.

‘찐템페스타’는 11번가가 고객들이 자주 찾는 패션∙뷰티∙리빙 카테고리의 인기 상품을 모아 매달 한 번 특가에 판매하는 정기 프로모션이다. 이번 행사는 간절기 쇼핑 수요를 고려해 지난달 대비 상품 규모를 확대했다.

대표 코너인 ‘브랜드 픽’을 통해 인기 브랜드와 함께하는 특별 할인 행사를 진행한다. 26일은 이니스프리·보테가베네타·불스원, 오는 27일부터 28일까지는 지오다노·한샘·디퍼앤디퍼, 29일부터 31일까지 더페이스샵·꼼파뇨·코코도르 등 디자이너 브랜드부터 라이징 브랜드까지 다양하게 참여해 특가 상품을 선보인다.

11번가 찐템페스타

11번가 단독 뷰티 상품을 균일가 2만원에 판매하는 ‘럭키박스’ 행사도 마련했다. 센텔리안24, 머지, VT 등 10여개 인기 뷰티 브랜드와 함께 기획한 11번가 단독 세트 상품을 정가 대비 최대 74% 저렴한 가격에 준비했다. 시즌 수요가 높은 제품을 5천원 이하에 무료배송으로 만나볼 수 있는 ‘선착순 체험딜’ 코너도 마련, ‘조성아 레이빔 업 크림 피치 볼륨 에디션 미니 13g’, ‘엘리자베카 파워 링거 마스크팩 10매’, '어시크 파히페 선크림 50ml’ 등 30개 뷰티템을 초특가에 선보인다.

패션과 리빙 카테고리에서는 최근 SNS 등에서 주목받고 있는 ‘라이징 브랜드’를 엄선해 소개한다. 또한 시즌 특성에 맞춰, 패션 카테고리에서는 ▲늦여름/초가을 OOTD ▲한강 러닝 코디 ▲새학기 등원룩 등 간절기 스타일링을 제안하며, 리빙에서도 계절이 바뀔 때 필요한 ▲청소/정리용품 ▲신학기 용품 등 테마별 추천 상품을 선보인다.

최대 200만 원 상당(11번가 판매가 기준)의 명품 가방을 받을 수 있는 경품 이벤트도 열린다. ‘셀린느 미니 크로스백’(1명), ‘휘슬러 퓨어 에센셜 2종 세트’(5명), ‘한샘 샘키즈 1303’(5명), ‘랑방 이끌라 EDP 50ml’(10명) 중 원하는 경품을 선택해 응모하면 된다.

행사 기간 11번가는 패션∙뷰티∙리빙 카테고리 대상 ‘3천원 장바구니 할인쿠폰’(3만원 이상 구매 시)을 매일 오전 9시와 오후 7시 선착순 발급한다. 뷰티 전용 ‘5천원 장바구니 할인쿠폰’(7만원 이상 구매 시), 리빙 전용 ‘1만원 장바구니 할인쿠폰’(10만원 이상 구매 시)도 매일 발급한다. 패션 카테고리 대상으로는 ‘카카오페이 결제 전용 7% 할인’(최대 4천원)이 제공된다.

11번가 고광일 영업그룹장은 “계절이 바뀌며 의류∙화장품∙생활용품 교체 수요가 높아지는 시기를 맞아, 고객들의 장바구니 물가 부담을 덜어줄 대규모 할인 행사를 마련했다”면서, “다양한 상품과 풍성한 할인 혜택으로 고물가 속 알뜰 쇼핑을 도울 계획”이라고 말했다.