휴먼스케이프, 하반기 최대 쇼핑 행사 ‘마미톡 베이비페어’ 개최

임신·육아 플랫폼 마미톡을 운영하는 휴먼스케이프가 하반기 최대 규모의 쇼핑 행사인 ‘마미톡 베이비페어’를 8월 25일부터 9월 10일까지 17일간 진행한다고 밝혔다.

마미톡은 누적 다운로드 130만을 기록한 국내 대표 임신·육아 플랫폼으로, 임산부의 약 90%가 사용하는 필수 앱으로 자리매김했다. 사용자들은 임신 주차별·상황별 맞춤 정보, 커뮤니티, 출산용품 쇼핑을 한 곳에서 이용할 수 있다.

마미톡 베이비페어는 매년 2회 열리는 정기 행사로 마미톡만의 큐레이션을 통해 엄선된 임신·출산·육아 시기별 필수 제품을 특별 할인가에 판매한다.

특히, 이번 행사에는 상반기 대비 2배 확대된 규모인 총 200개 브랜드가 참여해 다양한 제품을 선보일 예정으로  대표적인 브랜드로는 ▲영국 프리미엄 육아용품 브랜드 ‘조이’ ▲임산부 전용 속옷 시장 1위 브랜드’ 프라하우스’ ▲2025 홍콩 엑스포에서 육아 브랜드 인기상을 수상한 ‘모윰’ 등 이 있다.

행사 기간 동안 매일 열리는 마미톡 라이브쇼에서는 밤부베베, 다이치, 알집, 리안  등 2025년 상반기 인기 브랜드의 베스트 제품을 최대 60% 할인가로 판매한다. 인플루언서 추천템, 재구매 1위 인기템도 단독관에서 만나볼 수 있으며 매일 선착순 150명에게 최대 3만원 할인 쿠폰도 제공한다.

휴먼스케이프 관계자는 “마미톡 하반기 최대 행사인 베이비페어를 통해 고객들이 선호하는 인기 제품을 합리적인 가격에 만날 수 있도록 준비했다”며 “앞으로도 임신·육아 맞춤형 서비스를 통해 고객 경험을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

