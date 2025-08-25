NS홈쇼핑, ‘2025 거창사과 초매식’서 지역인재 육성장학금 기탁

NS홈쇼핑이 지난 22일 거창군 주관으로 거창사과원협 청과물종합처리장에서 열린 ‘2025 거창사과 초매식’ 행사에 유통사 대표로 참석하고, 거창군장학회에 1천만원을 기탁했다고 25일 밝혔다.

‘2025 거창 사과 초매식’ 행사는 사과 풍년을 기원하는 기원제를 시작으로 ▲유공자 표창 ▲장학금 기부 ▲초매 선포식이 이어졌으며, 사과 경매 시연과 가공식품 전시 등 다양한 부대행사도 함께 진행됐다.

NS홈쇼핑은 그동안 거창군과 협력해 ‘못난이 사과’ 등 지역 사과 판로 확대에 기여하며 농가 상생을 이끌어온 대표적인 유통 파트너사로 꼽힌다. 특히 올해 상반기에는 거창사과 판매 물량이 작년 동기간 대비 크게 증가해 1149톤을 판매하는 등 농가 소득 증대에도 기여한 바 있다. 이러한 성과로 NS홈쇼핑은 이번 초매식에 유통사 가운데 유일하게 공식 초청을 받아 참석하게 됐다.

NS홈쇼핑은 단순한 유통사로서의 상생을 넘어 지역 사회와의 동반 성장을 실천하고, 미래 인재 양성에도 힘을 보태기 위해 장학금을 기탁했다.

NS홈쇼핑 조항목 대표이사는 “NS홈쇼핑은 지역 농가와 상생을 통해 농가 소득 증대에 기여하고, 소비자에게 신뢰받는 농산물을 제공하기 위해 꾸준히 노력해 왔다”며, “농부들의 땀과 자연이 빚어낸 농산물의 가치를 소비자에게 전하는 중개자로서 최선을 다하겠다”고 말했다.