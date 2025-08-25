누리하우스, 뉴욕 ‘K뷰티 부스트’ 프라이빗 행사 성료

K-뷰티의 글로벌 시장 진출을 위한 마케팅·커머스 원스톱 플랫폼 기업 누리하우스(대표 백아람)가 개최한 ‘K뷰티 부스트 인 뉴욕2025’의 B2B, 미디어 행사에 글로벌 유통사를 포함해 400여명의 크리에이터 및 관계자들이 참여해 성황리에 치러졌다고 25일 밝혔다.

미국 동부 현지 시각으로 지난 21일 시작한 이번 행사는 'It’s Time for K-Culture 2025: Seoul Beauty Metro' 미디어 & 크리에이터 데이를 시작으로, K뷰티 브랜드와 미국 현지 바이어와 유통사들이 참여하는 B2B 행사가 이어졌다. 일반 관객들을 대상으로 한 퍼블릭 행사를 앞두고 열린 프라이빗행사임에도 400여명이 참석하며 기대감을 더했다.

누리하우스

B2B 행사에는 세포라, 메이시스, 월마트 등 미국 주요 유통사뿐 아니라 북미 전역의 홀세일 디스트리뷰터, 독립 편집숍운영자 등 업계 관계자들이 대거 참여해 K-뷰티에 대한 뜨거운 관심을 입증했다. 특히, 글로벌 B2B 이커머스 플랫폼 ‘SEOUL4PM’을 운영하는 메이코더스(대표 최새미)가 공동 초청 파트너로 참여하여 북미 중소 리테일 바이어들을 연결했다.

빌리프, 클리오, 센텔리안24, 한스킨, 닥터슈라클, 라카, 아포테, 프롬더스킨, 랩스, 퓨어에이엠, 리솔츠, 오리엔 등 총 12개 브랜드 전시 공간과 함께, 4층에 마련된 별도의 비즈니스 미팅룸에서는 수출 상담과 미팅이 활발히 진행됐으며, 사전 신청을 통해 수십 건의 브랜드별 1:1 미팅이 성사됐다.

10년 이상 북미에서 활동하며 20여 개 브랜드를 유통해 온 한 유통사 관계자는 “이처럼 수준 높은 K-뷰티 브랜드 전시와 정제된 비즈니스 상담이 동시에 이뤄지는 사례는 드물다”며, “브랜드들의 준비도와 전시 완성도, 바이어 참여도 모두 높은 수준이었다”고 소감을 전했다.

관련기사

메이코더스 최새미 대표는 “북미 고객들의 K-뷰티에 대한 열기를 느낄 수 있는 시간이었다“며 “향후 이 협업 레퍼런스로 더 많은 고객을 확보할 전략을 수립할 수 있었다”고 밝혔다.

누리하우스 백아람 대표는 “앞으로의 K-뷰티는 마케팅, 수출, 커머스가 따로 움직이는 시대는 지났다. 이 세 가지가 통합적으로 연결되는 전략이 무엇보다 중요하다”며, “누리하우스는 북미 시장을 중심으로 K-뷰티 브랜드의 성장을 위한 인프라를 구축하고, 이를 통해 한국 브랜드의 글로벌 안착을 적극 지원할 것”이라고 말했다.