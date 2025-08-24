"트럼프, 재생에너지 탄압 어렵다"…왜?

도널드 트럼프 미국 대통령이 태양광, 풍력 등 재생에너지 발전 확대에 반대 입장을 보이고 있지만, 일각에선 실제 재생에너지 시장이 침체될 가능성이 적다는 전망도 나타난다.

전력 수요가 급증하고 있어 발전량 충당이 시급하지만, 현재 설치되는 신규 발전원 중 재생에너지 비중이 높기 때문이다.

지난 20일 트럼프 대통령은 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에서 "전력원으로 풍력 발전기와 태양광을 짓고 의존해온 어떤 주(州)들이건 전기와 에너지 비용이 기록적 수준으로 증가하는 것을 보고 있다"며 “이건 세기의 사기극”이라고 했다. 그러면서 “우리는 풍력이나 농지를 파괴하는 태양광을 승인하지 않을 것”이라고 언급했다.

(사진=백악관)

지난 22일에는 정부 차원에서 로드아일랜드주에서 추진되는 40억 달러(약 5조 5천억원) 규모 해상풍력 프로젝트 ‘레볼루션 윈드’ 설립 중단을 요구하는 서한을 발송하기도 했다.

그러나 실제 트럼프 대통령이 본격적으로 재생에너지 발전 저지에 나설 경우, 미국 전력 상황에 미치는 타격이 상당할 것이란 분석이 제기된다.

미국 연방에너지규제위원회(FERC)에 따르면 올해 1월부터 5월까지 미국 신규 전력 발전 용량 91%는 태양광과 풍력으로 채워졌다. 진행되는 프로젝트들을 감안하면 향후 시장 상황도 비슷하다. 미국 에너지관리청(EIA)은 올해 신규 가동되는 전력 발전원 64GW 중 태양광이 절반 가량을 차지할 전망이라고 지난 20일 밝혔다.

실제 지난 4월 미국 연방 정부는 뉴욕 앞바다에서 진행되는 해상풍력 개발 프로젝트 ‘엠파이어 윈드’ 공사 중단을 명령했는데, 주 지사가 한 달 간 연방 정부와 협상을 진행한 결과 공사가 재개됐다.

최근 트럼프 정부가 원전 보급에 적극적인 입장을 보이고 있지만, 재생에너지와 달리 원전은 신규 발전까지 최소 수 년 이상 걸려 전력 수요를 적시에 충당하기 어렵다.

관련기사

연방정부가 미칠 수 있는 영향력이 제한적이라는 점도 이런 전망을 뒷받침한다.

지난 21일 재생에너지 전문 매체 리차지뉴스에 따르면 시드뱅크 수석 애널리스트인 제이콥 페데르센은 “트럼프는 연방 정부 소유 토지에서 진행되는 프로젝트에만 직접적 영향을 미칠 수 있고, 이는 육상 풍력 시장의 극히 일부”이라며 “2030년까지 매력적인 시장으로 유지될 수 있는 법안이 여전히 존재한다”고 분석했다.