넷마블 신작 '킹 오브 파이터 AFK', 9월 4일 출시

넷마블(대표 김병규)은 캐릭터 수집형 AFK 모바일 RPG ‘킹 오브 파이터 AFK’의 출시일을 확정했다고 22일 밝혔다.

회사 측에 따르면 ‘킹 오브 파이터 AFK’는 다음 달 4일 중국과 일부 지역을 제외하고

글로벌 전역에서 플레이가 가능하다.

넷마블네오가 개발한 ‘킹 오브 파이터 AFK’는 현재 공식 홈페이지와 구글 플레이, 애플 앱스토어에서 글로벌 사전등록을 진행 중이며, 사전등록자는 150만 명을 돌파해 흥행 기대감을 높이고 있다. 아울러, 정식 출시 후 플레이만 해도 모든 이용자에게 ▲3,000회 뽑기 ▲유니크 파이터 ‘바이스’ ▲첫 뽑기 시 ‘레전드’ 등급 파이터 1명 확정 지급 등 풍성한 보상이 제공된다.

‘킹 오브 파이터 AFK’는 SNK의 대표 격투 게임 더 킹 오브 파이터즈(The King of Fighters) IP를 기반으로 한 캐릭터 수집형 AFK 모바일 RPG다. 최소 5명에서 최대 15명으로 구성된 덱을 활용한 전략 전투, 다양한 파이터 수집과 경쟁 콘텐츠, 그리고 복고 감성의 그래픽과 현대적인 아트워크의 조화가 특징이다.

앞서 넷마블 측은 지난 5월 캐나다, 인도네시아, 필리핀 지역 소프트론칭으로 완성도를 높였왔다.