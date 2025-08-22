CGV, ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’ 개봉 이벤트...팝콘·굿즈 출시

CGV는 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’의 개봉을 기념해 콜라보 메뉴 및 굿즈를 출시한다고 22일 밝혔다.

'극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'은 2억2천만부 이상 팔린 고토게 코요하루의 인기 만화 '귀멸의 칼날'을 영화화한 작품으로, 혈귀의 본거지 무한성에서 펼쳐지는 '귀살대'와 최정예 혈귀들의 최종 결전 제1장을 그렸다.

콜라보 메뉴로는 카마도 탄지로의 기술 ‘히노카미 카구라(해의 호흡)’를 모티브로 해 빨간 불꽃을 팝콘 알갱이로 형상화한 ‘히노카미 카구라 팝콘’을 출시한다. 굿즈로는 등장인물 12명의 캐릭터를 각각 키링으로 선보인 ‘캐릭터 메탈 키링’이 있으며, 탄지로 일행의 모습을 담은 ‘리유저블컵 & 미니 아크릴키링’, 등장인물 12명을 한 곳에 담은 ‘캐릭터 접이식 부채’ 등을 만나볼 수 있다. 콜라보 상품은 전국 108개 CGV에서 선보인다.

CGV - ‘극장판 귀멸의 칼날 무한성편’ 콜라보 상품 이미지

‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’ 콜라보 관련 자세한 사항은 CGV 모바일 앱 이벤트 페이지를 통해 확인 가능하다.

CJ CGV 김수경 F&B사업팀장은 “이번 협업은 영화 속 명장면과 인기 캐릭터를 실물 상품과 메뉴로 재현해 팬들에게 극장에서만 누릴 수 있는 특별한 경험을 선사하고자 기획했다”며, “콜라보 굿즈 및 메뉴를 통해 작품의 감동과 여운을 이어가길 바란다”고 말했다.