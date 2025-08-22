구글, AI 모드에 레스토랑 예약·맞춤 추천 기능 추가

구글이 자사 AI 모드(AI Mode)에 새로운 ‘에이전틱’ 기능을 추가하고 서비스 범위를 전 세계 180개국으로 확대했다. 단순히 검색 결과를 보여주는 수준을 넘어, 사용자의 요청에 따라 직접 행동을 수행하는 방식으로 진화한 것이 핵심이다.

21일(현지시간) 구글은 블로그를 통해 이러한 내용을 공개했다.

AI 모드는 사용자가 질문을 입력하면 자동으로 관련 검색 과정을 진행해 필요한 정보를 종합해 제공하는 기능이다. 이번 업데이트는 딥마인드의 ‘프로젝트 마리너’를 기반으로, 검색창에서 곧바로 식당 예약, 항공편 조회, 콘서트 티켓 구매까지 처리할 수 있도록 기능을 확장했다.

구글 AI 모드

특히 레스토랑 예약 기능은 음식 종류, 인원, 시간, 위치 등을 한 번에 입력하면 실시간 예약 가능한 시간대를 바로 제시한다. 이를 위해 구글은 오픈테이블, 레지, 톡, 티켓마스터 등과 제휴를 맺었다.



해당 기능은 미국 내 구글 AI 울트라 구독자 가운데 구글 랩스 실험 기능을 활성화한 이용자에게 우선 제공되고 있다. 회사 측은 추후 확대 계획은 언급하지 않았다.

구글 AI 모드

맞춤형 추천 기능도 새롭게 도입됐다. AI 모드가 과거 대화 이력과 검색·지도 사용 기록을 분석해 개인 취향에 맞춘 식당을 추천하는 방식으로, 향후 적용 범위가 확대될 전망이다. 이와 함께 여행이나 모임을 계획할 때 유용한 링크 공유 기능도 추가됐다.





AI 모드에서 얻은 답변을 링크로 공유하면 수신자는 해당 지점부터 대화를 이어가며 탐색할 수 있으며, 공유자는 링크 관리 및 삭제 권한을 갖는다.