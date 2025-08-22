CJ올리브영도 쿠팡 파트너스처럼 ‘쇼핑 큐레이터’ 출시

CJ올리브영(이하 올리브영)이 고객 참여형 어필리에이트 프로그램 ‘올리브영 쇼핑 큐레이터’를 출시한다고 22일 밝혔다. ‘올리브영 쇼핑 큐레이터’는 고객이 올리브영 앱에서 추천하고 싶은 상품을 선택해 공유 링크를 생성, 이를 SNS 등 다양한 채널로 소개해 판매가 이뤄질 경우 수익을 얻는 제도다.

링크 클릭 후 24시간 내 구매가 발생하면 판매 금액의 최대 7%가 콘텐츠 수익금으로 지급된다. 링크에서 추천 상품을 바로 구매하는 경우엔 7%, 링크를 활용했지만 추천 상품이 아닌 다른 상품을 구매하는 경우는 3%의 수익금을 지급하며, 수익금 전액은 올리브영이 부담한다.

'올리브영 쇼핑 큐레이터'를 활용하면 고객이 자연스럽게 '나노 인플루언서'로 활약하며, 개인의 경험과 진정성이 묻어나는 추천을 담아 자발적으로 상품을 바이럴하게 된다. 올리브영은 '올리브영 쇼핑 큐레이터'를 통해 작은 브랜드들이 조금 더 효과적으로 온라인 상에 노출되고 인지도 또한 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

관련기사

올리브영의 고객 참여형 어필리에이트 프로그램 올리브영 쇼핑 큐레이터

‘올리브영 쇼핑 큐레이터’ 참여 방법은 간단하다. 올리브영 앱 내 전용 페이지에서 ‘큐레이터 활동 시작하기’를 누르고 약관에 동의하면 누구나 활동할 수 있다. 추천 상품을 고르면 개인별 고유 URL이 발급되며, 인스타그램·블로그·유튜브·틱톡 등 외부 채널은 물론 올리브영 앱 내 SNS 서비스 ‘셔터’ 등 내부 채널에서도 링크 및 상품 태그 기능을 활용해 수익 창출이 가능하다. 셔터는 올리브영 앱 하단에 위치한 ‘발견’탭을 누르면 진입할 수 있다.

올리브영은 ‘올리브영 쇼핑 큐레이터’ 출시를 기념해 이벤트 기간인 오는 9월 30일까지 처음으로 수익금 정산을 신청한 고객 중 수익금 상위 103명을 선정, 경품을 제공한다. 1~3위에게는 ‘다이슨 에어랩 스타일러’를, 100명에게는 CJ ONE 5만 포인트를 증정한다. ‘올리브영 쇼핑 큐레이터’ 관련 상세 내용은 올리브영 앱 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.