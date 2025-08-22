문체부, '2025 영동세계국악엑스포' 막 오른다...국악과 전통문화 가치 확산

문화체육관광부(장관 최휘영, 이하 문체부)는 충청북도 영동군(군수 정영철)이 주최하는 대한민국 최초 국악 박람회인 ‘2025 영동세계국악엑스포’(이하 국악엑스포) 개최일이 결정됐다고 22일 밝혔다.

올해 국악엑스포는 다음 달 12일부터 10월 11일까지 충북 영동군 레인보우힐링관광지와 국악체험촌 일원에서 열린다. 이 기간 ‘국악의 향기, 세계를 물들이다’라는 주제로 전통과 현대, 한국과 세계를 아우르는 다채로운 행사를 통해 국악과 전통문화의 가치를 조명하고 국악의 미래 비전을 제시할 예정이다.

특히 ‘국악엑스포’는 전통예술(국악) 분야 첫 국제행사이자 해외 30개국 이상이 참여하는 국제 박람회라는 점에서 큰 의의가 있다. 우리 고유의 소리와 가락을 세계에 알리고, 각국의 전통음악 전문가들의 협연으로 세계 전통음악 문화를 나눌 계획이다. 이번 행사는 지역 균형발전과 문화 관광 활성화를 위해 영동군과 충청북도가 주도적으로 추진하는 행사인 만큼, 지역 고유 콘텐츠를 매개로 지역이 성장하는 모범 사례가 될 것으로 문체부 측은 기대했다.

2025국악엑스포.

국악엑스포는 개최 첫날 블랙이글스 에어쇼를 시작으로 국악인 남상일의 판소리와 영동 난계국악단의 국악관현악 연주, 홍보대사(박애리, 김다현, 국악밴드 이날치, 트로트가수 박지현 등)의 화려한 축하 공연이 펼쳐진다. 또 전문 연주팀과 영동군민 200여 명이 마음을 모은 대규모 타악 공연과, 관객과 전 출연진 모두가 함께하는 ‘영동 아리랑’ 합창도 있다. 이번 개막식은 충북엠비시(MBC)와 충북케이비에스(KBS)를 통해 녹화 방송될 예정이다.

이와 함께 우리나라와 각국의 전통문화를 배우고 즐길 수 있는 체험관과 국악산업진흥관, 전시관이 마련된다.

무형유산 체험관에서는 악기장, 낙화장 등 장인들의 기능 종목 작품을 전시하고, 야외 체험관에서는 전문 강사가 알려주는 국악기 연주체험과 30개국의 다양한 문화, 전통 놀이 체험을 진행한다. 국악산업진흥관은 국악을 다양한 콘텐츠·기술과 연결한 사업 모델관과 신진 국악인과 기획사를 연계하는 예술시장(아트마켓), 국악원·국악방송 등 국악 관련 주요 기관들이 참여하는 협력관으로 나누어 운영한다. 전시관에서는 케이팝 속의 전통음악, 인공지능(AI)·증강현실(AR) 기술과 접목한 음악 체험, 국립중앙과학관과 협력한 전시 ‘조선의 악기, 과학을 울리다’ 등 전통과 국악의 미래를 시각적으로 선보인다.

최휘영 문체부 장관은 “2025 영동세계국악엑스포는 국악의 의미와 가치를 조명해 국악을 세계화, 산업화, 대중화하기 위한 첫걸음이다”라며 “국악계와 국악을 사랑하는 국민들이 국악의 진흥과 저변 확대를 위해 힘을 모을 수 있도록 많은 관심을 부탁드린다”라고 전했다.