프리뉴, '굿디자인 어워드' 2년 연속 수상

무인항공기 제조 기업 프리뉴는 '2025 굿디자인 어워드'에서 PQ300과 PH1300 드론에 대해 굿디자인을 수상했다고 21일 밝혔다.
수상작 PQ300과 PH1300은 개방형 모듈식(MOSA) 기반 설계를 드론에 적용해 다양한 장비를 모듈화된 구조로 손쉽게 교체·확장할 수 있다.
PH1300은 프리뉴의 디자인 철학인 '택티컬 스컬프처' 언어를 기반으로 강인하고 방호적인 이미지를 구현했다. 방위 산업 및 다양한 산업 현장에서 신뢰할 수 있는 기체로 브랜드 아이덴티티를 시각적으로 표현했다.
PQ300은 초소형 기체로 경량화와 공기역학을 핵심 키워드로 설계됐다. 전투기 구조에서 착안한 윙 스트레이크와 트러스 프레임을 적용해 기동성과 강성을 확보했다.
노브 버튼 방식 배터리 교체 구조를 통해 기존 커스텀 1인칭 시점(FPV) 드론의 불편했던 운용성을 사용자 친화 디자인으로 혁신했다.
프리뉴는 작년 드론 통합항전 시스템 D-ARK를 적용한 'PQ450'이 드론 최초로 굿디자인 어워드와 iF 디자인 어워드에서 수상한 바 있다.
프리뉴 관계자는 "모든 멀티콥터 라인에서 굿디자인 어워드를 수상하게 됐다"라며 "모듈화 설계를 통해 양산성과 상품성, 가격 경쟁력까지 확보하는 계기를 마련했다"고 말했다.