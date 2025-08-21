NST, 바이오·의료 분야 창·투 특화협의체 본격 가동

국가과학기술연구회(NST)가 창업·투자 특화 협의체(ITX) 가동에 들어갔다.

NST는 출연(연) 사업화공동추진 TF가 21일 서울 트레이드타워에서 ITX 첫 모임을 갖고,딥테크 예비 창업자 아이템 분석 및 투자 방안을 모색했다.

ITX는 출연(연) 예비창업자 사업 아이템에 대한 전문가 자문 프로그램이다. 딥테크 예비창업자(또는 기업)의 창업아이템에 대한 시장성과 사업성 검토 및 관련 규제, 인허가 요건 분석을 통한 투자 및 육성 방안을 논의하기 위해 조직됐다.

21일 처음 열린 NST ITX에서 KIST 이병철 박사가 일회용 착용형 초음파 진단 및 치료기기 제품 설명을 진행했다.

이번 ITX에서 공개된 창업 아이템은 △일회용 착용형 초음파 진단 및 치료기기 (한국과학기술연구원, 이병철 박사), △소변 이용 방광암 진단키트 (한국과학기술연구원, 정영도 박사), △난치 췌장암 광융합 치료 시스템 (한국전기연구원, 배수진 박사), △감염병 신속 진단용 원-스탑 유전자 분석 플랫폼 (한국과학기술연구원, 정승원 박사) 등이다.

관련기사

자문단은 시너지IB투자, 에스와이피, 바이오에프디엔씨, 수젠텍, 바이오아이코어사업단, 삼성서울병원, 분당서울대학교병원, 한국규제과학센터,대구경북첨단의료산업진흥재단 관계자들로 구성됐다.

NST 박호영 기술사업화추진단장은 “이번 ITX는 단순한 협의체를 넘어, 출연(연)의 혁신 기술이 시장의 기회를 만나 폭발하는 ‘빅뱅’의 시작점이자, ‘도전! K-스타트업’ 수상으로 입증된 NST 지원체계의 성공 사례가 될 것”이라고 말했다.