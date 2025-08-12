NST, 자문조직 연구개발전략위원회 2기 출범식

국가과학기술연구회(NST)는 12일 세종 국책연구단지에서 제2기 연구개발전략위원회(이하 연전위)를 출범했다.
연전위는 융합·협력 연구 중심의 출연연 미래전략 및 연구기획을 자문하게 된다. 위원장은 이광형 한국과학기술원 원장이 맡았다. 산·학·연 전문가 16인으로 구성했다. 임기는 2년이다.
7대 기술분야(기술융합, AI·ICT, 기초기반, 기계소재, 생명의료, 에너지자원, 기후환경) 및 과학기술정책, 전략기획, 성과확산, 언론/제도 등 전문분야에서 영향력을 지닌 오피니언 리더를 위촉했다.
김영식 이사장은 “이번 연전위는 다양한 시각과 전문성을 바탕으로 급격한 기술변화 속에서 출연연 수행해야 할 미래전략에 대해 적시 자문해 국가 산업 성장을 견인하는 역할을 수행할 것”이라고 밝혔다.
