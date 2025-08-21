[ZD SW 투데이] 엔코아, 글로벌 그래프DB 기업 '네오포제이'와 협약 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆엔코아, 글로벌 그래프DB 기업 '네오포제이'와 협약

엔코아가 글로벌 그래프데이터베이스(DB) 시장에서 독보적 선두 주자인 '네오포제이'와 파트너 협약을 체결했다. 네오포제이는 제품의 뛰어난 기능을 기반으로 북미 시장에서 가장 높은 점유율을 보이고 있으며 최근 아시아 지역의 시장 확대에도 높은 관심을 두고 있다.

엔코아는 이번 파트너십을 통해 네오포제이의 국내 및 아시아 지역 리셀링은 물론 엔코아의 기술·서비스와 시너지를 낼 수 있는 비즈니스 발굴을 전략적으로 추진할 계획이다.

◆CJ올리브네트웍스, 'CJ 원' 앱 리뉴얼 오픈

CJ올리브네트웍스가 운영하는 라이프스타일 멤버십 'CJ 원'이 회원 혜택과 사용 편의성 강화를 위해 애플리케이션을 전면 개편한다. 이번 리뉴얼을 통해 포인트 적립·사용을 넘어 회원이 직접 콘텐츠를 제작하고 보상을 받는 참여형 플랫폼으로 전환하고 하단에 탭메뉴를 적용해 사용 편의성도 높였다.

CJ올리브네트웍스가 CJ 원 앱을 전면 개편했다. (사진=CJ올리브네트웍스)

이번 리뉴얼의 핵심은 '혜택 공유' 커뮤니티 신설이다. 할인 이벤트, 앱테크 꿀팁, 한정판 상품 구매 방법 등 실생활에 도움이 되는 혜택 정보를 회원들이 자유롭게 작성하고 공유할 수 있는 커뮤니티를 운영한다.

◆롯데이노베이트, 임직원 워라밸·소통 증진 캠페인 진행

롯데이노베이트가 임직원 워라밸 증진과 소통 강화를 위해 '이노-컬처' 캠페인을 진행했다. 이노-컬처는 팸데이·야구관람·무비데이 등 총 3개의 행사로 최근 한 달간 진행됐다.

롯데이노베이트는 지난 20일 팸데이를 열고 임직원 가족 70여 명을 본사로 초청했다. 이번 행사는 다양한 체험 프로그램을 통해 임직원이 가족과 특별한 추억을 쌓고 일과 가정의 조화를 이루는 조직문화를 확산하고자 마련됐다.

◆노르마, 제1회 퀀텀 AI 경진대회 본선 시상식 개최

노르마가 지난 19일 '제1회 퀀텀 AI 경진대회 본선 시상식'을 개최했다. 양자 AI 분야에서 풍부한 기술력과 다양한 프로젝트 경험을 보유하고 있는 노르마는 예선 및 본선 문제 출제부터 심사와 평가, 시상까지 담당했다.

2025 퀀텀 AI 경진대회 시상식 (사진=노르마)

본선은 18일과 19일 양일간 양자 클라우드 서비스 사용자 경험 확대와 차세대 양자 AI 인재 양성을 목표로 기획됐다. 지난 7월부터 약 한 달간 치러진 예선전에는 총 55개 팀이 참가했으며 이 중 상위 10개 팀이 본선에 진출해 최종 우승을 겨뤘다. 총 7팀이 수상의 영예를 안았으며 이들에게는 총 600만원의 상금이 수여됐다.

◆아르고스, 센트비에 비대면 고객 확인 서비스 제공

아르고스가 글로벌 외환 토탈 솔루션 기업 센트비에 비대면 고객 확인(eKYC) 서비스 'ID 체크'를 제공했다. 센트비는 한국에서 송금하는 모든 고객을 대상으로 주민등록증·운전면허증·외국인 등록증·여권 등 다양한 신분증을 활용한 고객 확인 절차에 ID 체크를 도입했다.

ID 체크는 비대면 환경에서도 신속하고 정확한 본인확인을 지원하며 신분증 위·변조와 얼굴 변조를 높은 정확도로 탐지한다. 또 국가별 상이한 신분증 포맷을 자동 인식해 다국적 고객이 이용하는 금융 서비스에 최적화돼 있다.

◆웨이커, 팔란티어와 증시 데이터 특화 AI 온톨로지 연구 협력

웨이커가 미국의 팔란티어와 협력해 증권 시장 데이터에 특화된 AI 온톨로지와 분석 워크플로우 연구를 진행했다. 증권 시장을 겨냥한 팔란티어 협력 사례는 이번이 처음이다.

(사진=웨이커)

웨이커는 팔란티어 파운드리·AIP의 운영 원칙과 글로벌 모범 사례를 참조해 증권 시장에 맞춘 특화 프레임워크를 구축했다. 이를 통해 데이터 거버넌스, 파이프라인 관리, 분석 자동화 역량을 검증했다.

◆비큐AI, 실시간 데이터 파이프라인 'RDP라인' 티저 영상 공개

비큐AI가 AI 시장의 다양한 요구에 맞춰 개발한 실시간 데이터 파이프라인 'RDP라인'의 티저 영상을 공개했다. 영상에서는 AI가 세상을 빠르게 변화시키고 있지만, 아직까지 AI가 사용자의 모든 질문에 정확하고 신뢰할 수 있는 답변을 제공하지 못하는 문제에 집중하며 이를 해결할 솔루션으로 RDP라인을 소개한다.

비큐AI는 환각 현상과 같은 문제를 해결하기 위해 RDP라인을 솔루션으로 제시하며 실시간 데이터 파이프라인 연결을 통해 AI 모델의 판단, 예측, 답변 정확도를 신뢰할 수 있는 수준으로 향상시킨다. 현재 금융·통신 등 다양한 산업에서 서비스 파이프라인 구축 사업을 수행 중이다.