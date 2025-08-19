[ZD SW 투데이] 웹케시, 대학·산학협력단 대상 '라이즈 사업 설명회' 개최 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆웹케시, 대학·산학협력단 대상 '라이즈 사업 설명회' 개최

웹케시가 오는 26일 대학·산학협력단과 사업단 관계자를 대상으로 '라이즈 사업 설명회'를 개최한다. 이번 설명회는 지역혁신중심 대학지원체계(라이즈)가 올해부터 전국적으로 확대 시행됨에 따라 각 교육기관 실무자들이 필요로 하는 체계적인 사업비 관리 방안을 제공하기 위해 마련됐다.

설명회에서는 ▲라이즈 사업 집행·정산 과정에서 빈번히 발생하는 문제점 ▲사업비 집행 관련 규정 ▲업무 자동화를 통한 해결책 등을 소개한다. 또 자사 연구비 관리 솔루션 'rERP'를 통해 실무 현장에서 즉시 활용할 수 있는 시스템 기반 라이즈 사업 대응 전략을 제시한다.

◆마키나락스, 국방과학연구소 AI 플랫폼 구축 사업 수주

마키나락스가 국방과학연구소(ADD)가 추진하는 '국방 AI 무기 체계용 ML섹옵스 환경 구축' 사업의 수행 업체로 선정됐다. 총사업비는 약 20억원 규모이며 사업 기간은 착수 후 1년이다. 이번 사업은 보안을 유지하면서도 최신 AI 기술을 안전하게 활용할 수 있는 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

이번 사업은 보안성과 개발 편의성을 모두 갖춘 AI 플랫폼 기반의 ML섹옵스 환경 구축이 핵심이다. 마키나락스는 AI 플랫폼 런웨이를 기반으로 군의 폐쇄망 환경에서도 안정적이고 확장 가능한 AI 개발·운영 체계를 구축할 계획이다.

◆굿어스스마트솔루션, ISO 14001·45001 동시 획득

굿어스스마트솔루션이 국제표준 환경경영시스템(ISO 14001)과 안전보건경영시스템(ISO 45001) 인증을 모두 획득하며 ESG 경쟁력을 강화했다. 이번 인증으로 스마트 팩토리와 제조업 인프라 구축·운영 전 과정에서 글로벌 수준의 환경·안전 관리 역량을 공식 입증했다.

이를 통해 굿어스스마트솔루션은 환경·안전 기준이 높은 대형 제조기업·공공기관·글로벌 프로젝트 등 잠재 고객사의 요구를 안정적으로 충족할 수 있는 기반을 마련했다. 특히 국제표준 인증이 필수 조건인 국내외 입찰과 협력 사업에도 참여할 수 있어 신규 프로젝트 수주와 시장 진입 기회 확대될 전망이다.

◆사이냅소프트, 배스킨라빈스 앱에 OCR 기술 공급

사이냅소프트가 비알코리아의 신규 모바일 플랫폼 '배스킨라빈스 앱'에 자사 광학문자인식(OCR) 기술을 도입했다. 이번 도입은 사이냅소프트가 공공·금융·제조·보안 등 기업 내부 시스템 중심의 OCR 공급을 넘어 일반 소비자 대상의 B2C 서비스에 OCR을 본격 적용한 사례로 주목된다.

배스킨라빈스 앱 내 '플레이버 스캔' 기능에 OCR 기술이 적용돼 사용자가 매장 쇼케이스 앞에서 플레이버 네임택을 스마트폰 카메라로 비추면 앱이 해당 텍스트를 인식해 즉시 메뉴를 확인하고 장바구니에 담을 수 있도록 구현됐다.

◆엠아이큐브솔루션, 산자부 'AI 팩토리 전문기업' 선정

엠아이큐브솔루션이 산업통상자원부가 추진하고 한국산업기술기획평가원(KEIT)이 주관하는 'AI 팩토리 전문기업'에 선정됐다. 이번 선정 사업은 AI 기반의 자율 제조 전문기업을 발굴·육성해 AI 자율 제조 생태계를 조성하고자 마련된 정부 주도 프로젝트다.

엠아이큐브솔루션은 자체 개발한 제조 특화 AI 솔루션 보유 기업으로 제조 공정의 생산성·품질·효율성 등을 향상시키기 위한 SW와 알고리즘, 플랫폼을 설계·개발하고 있다. 2017년부터 제조 특화 AI 솔루션을 개발해 자율 제조 사업을 시작했으며 지난해까지 연평균 28%의 성장률을 기록했다.

◆벡터, 차량 SIL·HIL 통합 시스템 공급

벡터코리아가 차량 제어 시스템 신뢰성 확보를 위해 SW 인 더 루프(SIL)와 하드웨어 인 더 루프(HIL) 테스트를 통합해 고품질 개발·검증 환경을 구현할 수 있도록 지원하는 'SIL·HIL 통합 테스트 시스템'을 공급한다.

벡터의 SIL·HIL 테스트 시스템은 차량 제어기(ECU) SW의 품질과 신뢰성을 확보하기 위한 핵심 도구로, 각각의 테스트 방식은 개발 단계에서 상호 보완적인 역할을 수행한다. SIL은 개발 초기의 가상 테스트에 적합하고 HIL은 실제 조건에 가까운 최종 검증에 적합해 두 방식의 유기적인 연계를 통해 개발 전 과정의 품질과 효율을 극대화한다.

◆디지털리얼티, IDC 마켓스케이프 데이터센터 코로케이션 서비스 부문 리더 선정

디지털 리얼티가 이달 발표된 IDC 마켓스케이프 '2025년 글로벌 데이터센터 코로케이션 서비스 공급업체 평가' 보고서에서 리더 기업으로 선정됐다. 디지털 리얼티가 해당 부문 리더로 선정된 것은 이번이 네 번째다.

디지털 리얼티는 전 세계 50여 개 이상의 대도시, 300개 이상의 데이터센터를 아우르는 광범위한 글로벌 입지와 전략적 비전·실행력에서 높은 평가를 받았다. 보고서는 특히 '플랫폼디지털'과 '서비스패브릭' 솔루션을 통해 하이브리드 IT·상호 연결·AI-레디 인프라 수요에 효과적으로 대응하는 역량을 부각했다.