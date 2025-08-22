SK, 실리콘음극재 사업 난항에 합작사 지분 매각

SK그룹이 야심차게 추진하던 실리콘음극재 사업이 난항을 겪자 리밸런싱(사업재편) 일환으로 관련 계열사 지분 매각을 택했다.

22일 전자공시시스템에 따르면 전날 SK는 계열사 SK머티리얼즈그룹포틴(이하 SKMG14) 지분 전부를 그룹14에 현물 출자했다며 지주회사 자회사 탈퇴를 공시했다.

SKMG14는 SK(SK머티리얼즈)와 미국 그룹14 테크놀로지가 2021년 설립한 합작회사로, 차세대 전기차 배터리용 실리콘 기반 음극재 연구·개발·생산을 담당하는 자회사였다.

SK머티리얼즈그룹14 상주 공장이 위치한 청리일반산업단지 (사진=상주시)

SK는 보유하고 있던 SKMG14 지분 전량(75%)을 그룹14 미국 본사 지분과 교환했다.

SK머티리얼즈 관계자는 "펀딩 여력이 높은 그룹14이 상주 사업장을 거점으로 중국 시장에 원활하게 진입하고자 지분 매입을 결정했다"며 "SK는 직접 사업 운영이 아닌 투자사로 남는다"고 설명했다.

SKMG 상주 공장은 최근 상업 생산을 본격화하고 고객사에 보내 퀄테스트를 진행 중인 것으로 알려졌다. 대규모 양산을 위해서는 투자가 필요한 만큼, 양 사 합의 하에 지분 교환을 택한 것으로 보인다. 매각 계약에는 그룹14가 SKMG14 상주공장에 1억6천만 달러(약 2천200억원)을 투자한다는 내용이 포함돼 있는 것으로 알려졌다.

SK그룹의 또 다른 계열사 SKC도 비슷한 상황이다. SKC는 2023년 영국 넥세온과 합작해서 만든 얼티머스를 통해 실리콘음극재 사업에 뛰어들었지만, 2년도 채 안 된 작년 12월 이사회를 열고 얼티머스 매각을 결정했다.

실리콘음극재 이미지 (사진=넥세온)

이에 최근 SKC는 SKMG14와 비슷한 방식으로 합작사인 넥세온에 얼티머스 지분 전량을 매각했다.

SK그룹은 지난해부터 강도 높은 리밸런싱(사업재편)을 추진하고 있다. 지속적으로 적자를 기록하며 자금을 수혈해야 하는 계열사들을 붙들기보다는 지분을 정리하는 결단을 내린 것으로 분석된다.

얼티머스는 올 초 3억7천만원 운영자금 확보를 위해 유상증자를 결정했고, SKMG14는 지난해 하반기 지주사 SK로부터 총 400억원 자금을 대여했다. 그룹 차원 지원을 이어왔지만, 전기차 수요 둔화로 성과 가시화 시점이 차일피일 미뤄졌다.

SKC 관계자는 "그룹 리밸런싱 차원에서 이차전지 소재 중 동박에 집중을 하고, 실리콘음극재는 직접 투자 형식이 아닌 지분을 가진 간접 투자 형식으로 방향을 잡았다"며 "사업 철수라기보다는 나중에 업황이 좋아져서 사업이 잘 된다면 다시할 가능성은 남아 있다"고 설명했다.