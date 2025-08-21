한아름농장 '토마토즙' 회수 조치…"납 성분 기준치 초과"

소비기한 ‘2026년 8월 9일까지’ 표시 제품…구입처에 반품할 것

유통입력 :2025/08/21 10:07    수정: 2025/08/21 10:18

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

식품의약품안전처는 경기도 안산시에 위치한 식품제조·가공업체인 ‘한아름농장’이 제조·판매한 ‘토마토즙(식품유형: 과·채주스)’에서 납이 기준치보다 초과 검출돼 해당 제품을 판매 중단하고 회수 조치한다고 21일 밝혔다.

검사 결과 납 0.07㎎/㎏이 검출됐다. 관리 기준은 0.05㎎/㎏ 이하다. 회수 대상은 소비 기한이 2026년 8월 9일까지로 표시된 제품이다. 총 450개 생산됐으며 회수 기관은 경기도 안산시다.

식약처 관계자는 “안산시청이 해당 제품을 신속히 회수 조치하도록 했다”며 “해당 제품을 구매한 소비자는 섭취를 중단하고 구입처에 반품해 줄 것”이라고 당부했다.

회수 대상 제품. (제공=식품의약품안전처)

관련기사

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
식약처 식품의약품안전처 토마토즙 회수 한아름농장

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

[데이터 주권] 韓, 데이터 인프라는 '최고'...정책 방향은 '미흡'

삼성·SK, 하반기도 낸드 투자에 보수적…장비 업계 '한숨'

한상우 카카오게임즈 "글로벌 시장 도전 지속, 게임스컴은 큰 기회"

美, 이 대통령 방미 앞두고 "공공 클라우드 열어라"…디지털 통상 압박 본격화

ZDNet Power Center