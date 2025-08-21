인크루트, ‘찾아가는 채용설명회’ 페이지 신설

HR테크 기업 인크루트는 하반기 취업을 원하는 구직자들을 위한 ‘찾아가는 채용설명회’ 페이지를 열었다고 21일 밝혔다.

올해 제23회 채용설명회는 인크루트 포털 내 ‘찾아가는 채용 설명회’ 페이지를 신설해 많은 구직자들이 하반기 채용 동향을 파악하고 취업 전략을 세울 수 있게 했다. 인크루트 회원이라면 누구나 ‘찾아가는 채용설명회’ 페이지를 방문해 채용 정보를 얻을 수 있다.

‘2025 대학생이 일하고 싶은 기업’과 ‘하반기 채용 동향’을 담은 리포트를 배포한다. 리포트를 통해 ▲대학생들이 뽑은 일하고 싶은 기업 ▲2025 하반기 채용 동향 ▲일하고 싶은 기업의 하반기 채용 동향을 확인할 수 있다.

(사진=인크루트)

2025 하반기 채용 동향에는 올해 기업 규모별 ▲채용 확정률 ▲채용 규모 ▲채용 방식을 파악할 수 있다. 또 2025 일하고 싶은 기업에서 상위권에 오른 기업들의 하반기 채용 계획 일정도 확인 가능하다. 리포트는 인크루트 회원이라면 누구나 다운로드 가능하다.

인크루트는 ‘찾아가는 채용설명회’에 참여하는 개인회원을 대상으로 추첨을 통해 경품을 증정한다. 일하고 싶은 기업을 골라 ‘관심기업’으로 설정하고 리포트를 다운받으면 채용설명회에 참여할 수 있다. ‘즉석 당첨 확인하기’ 버튼을 누르면 당첨 여부를 바로 확인할 수 있다.

인크루트 관계자는 “올해 더 많은 구직자들이 하반기 채용 전략을 세울 수 있도록 ‘찾아가는 채용설명회’ 페이지를 신설했다”고 말했다.