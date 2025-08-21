스타벅스·이마트24·올리브영, ‘T 우주패스’ 구독 서비스 출시

스타벅스는 SK텔레콤의 구독 서비스 ‘T 우주’와 제휴해 오는 27일부터 제조 음료를 20% 할인해 주는 구독 상품을 선보인다고 20일 밝혔다.

이번 상품은 스타벅스, 이마트24, 올리브영이 함께 참여해 월 9천900원의 구독료로 생활밀착형 브랜드의 혜택을 통합 제공하는 것이 특징이다.

구독 서비스 가입자는 전국 1만여 개 오프라인 매장에서 혜택을 누릴 수 있다. 특히 스타벅스에서는 사이렌 오더 주문 시 제조 음료 20% 할인 혜택을 받을 수 있으며, 월 3만 원 한도 내에서 횟수와 시간 제약 없이 적용된다. 아메리카노 톨 사이즈(4천700원 기준)를 매일 주문할 경우 한 잔당 3천760원으로 구매할 수 있다고 회사는 설명했다.

(사진=스타벅스)

스타벅스의 기존 ‘원 모어 커피 서비스’와 결합하면 하루 두 잔 기준으로 아메리카노 가격이 잔당 2천원대로 내려간다. 여기에 이마트24는 1천 원당 200원 할인(월 2만 원 한도), 올리브영은 온·오프라인에서 약 1만 원 상당의 할인 혜택을 추가 제공한다.

회사 측은 이번 구독 서비스가 20~30대 고객을 중심으로 새로운 생활 소비 패턴을 제시할 것으로 기대하고 있다. 스타벅스는 T 우주패스 출시를 기념해 오는 31일까지 상품 가입 후 계정 연동을 완료한 고객에게 아메리카노 톨 사이즈 쿠폰을 증정하는 이벤트도 진행한다.

스타벅스 관계자는 “카페·편의점·뷰티 업계 대표 브랜드 간 결합을 통해 차별화된 고객 경험을 제공할 것”이라며 “T 우주패스와 스타벅스 리워드 프로그램을 함께 활용하면 더욱 풍성한 혜택을 누릴 수 있다”고 말했다.