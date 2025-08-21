홍콩에 로봇 개 출동…"치료제 없는 감염병 퇴치" 특명

중국 남부 광둥성을 중심으로 퍼진 모기 매개 감염병 ‘치쿤구니야(Chikungunya)’가 대만을 비롯해 전 세계로 확산하며 방역 비상이 걸린 가운데, 홍콩 당국이 감염병을 막기 위해 로봇 개를 도입한다는 소식이 나왔다.

과학매체 인터레스팅엔지니어링은 홍콩 보건 당국이 치쿤구니아 열병 확진자가 늘어나자 살충제 분무기를 장착한 로봇 개를 투입할 계획이라고 최근 보도했다.

사진은 보스턴다이내믹스 사족보행 로봇 '스팟'의 모습 (사진=보스턴다이내믹스)

체친완 홍콩 환경생태부 장관은 다음 달부터 로봇 개들이 배치될 것이라고 밝혔다. 이 로봇 개들은 사람이 접근하기 어려운 지역에 살충제를 살포하는 데 활용될 것으로 기대된다.

치쿤구니야 바이러스는 주로 이집트숲모기와 흰줄숲모기를 통해 전파되며, 수혈이나 감염된 혈액 접촉으로도 옮을 수 있다. 치쿤구니야 열병은 치사율이 1% 미만이지만 아직 승인된 치료제가 없는 상태다.

최근 외신보도에 따르면, 지난달 15일 첫 확진이 보고된 이후 지난 4일까지 광둥성 12개 도시에서 치쿤구니야 열병 확진자가 총 7938명에 달했다고 전했다.

체친완 장관은 한 라디오 프로그램에서 "다음 달부터 로봇 개를 활용해 산비탈 등 방제팀의 접근이 어려운 곳에 살충제를 뿌리는 시범사업을 실시할 예정"이라고 밝혔다.

또, "이 계획은 더운 날씨에 최전선 직원들의 업무 부담을 줄이는 것을 목표로 한다. 이 실험이 성공적이라면 더 많은 로봇 견들이 투입될 것이고, 정부는 다른 새로운 모기 퇴치 방법들을 계속 연구할 것"이라고 덧붙였다.

로봇 개는 고르지 않은 지형을 다니며 작업을 수행하도록 설계됐기 때문에 사족보행 로봇은 사람이 접근하기 어려운 지역의 모기 서식지를 공략하는 데 효과적인 솔루션이다. 더욱이 인공지능(AI) 기술과 카메라 및 센서를 통합하면 모기가 살 만한 고여있는 물을 감지하고, 모기 번식지의 지도를 만들고 이를 보건당국에 알려줄 수도 있다.

사진=이미지투데이

홍콩 정부는 모기 방제를 위한 다른 방안도 모색하고 있다. 그 중 하나는 세계보건기구(WHO)가 권장하는 방법으로, 모기에 박테리아를 주입하여 번식과 바이러스 확산 능력을 억제하는 방법이다.

이는 모기의 번식 능력과 바이러스 전염 능력을 약화시키기 위해 모기에 박테리아를 주입해 모기 개체수를 억제하는 것을 목표로 한다. 체친완 장관은 "싱가포르가 현재 이 방법을 사용해 좋은 결과를 얻고 있으며, 내년에는 실험을 시작할 수 있기를 기대하고 있다"고 말했다.

하지만, 모기 퇴치용 로봇 배치에도 단점이 지적된다. 제일 먼저 높은 비용으로 인해 널리 사용하기에는 실용성이 떨어지고, 기술에 대한 과도한 의존은 고인 물 청소 등과 같은 기본적인 예방 습관을 약화시킬 수 있다는 점등이다.

이에 외신들은 전통적인 모기 퇴치 방법에 초점을 맞추면서 위험이 높거나 사람이 접근하기 어려운 지역에 로봇 개를 활용하는 것이 바람직할 것이라고 평했다.