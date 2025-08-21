크래프톤 양승명 "블라인드 스팟, 작은 팀의 민첩성으로 독특한 게임플레이 경험 전달"

"저희는 작은 팀으로 인디스러운 접근 방식으로 새로운 경험을 게이머 여러분들께 전달하고 싶다."

[쾰른(독일)=정진성 기자] 크래프톤 양승명 PUBG: 블라인드 스팟(이하 블라인드 스팟) 팀 리더는 '게임스컴 2025' 현장에서 이같은 개발 철학을 밝혔다. 18명의 소규모 팀으로 민첨성을 유지하며 기존에 볼 수 없었던 독특한 게임플레이를 만들어가겠다는 의지다.

20일 독일 쾰른에서 열린 '게임스컴 2025'에서 크래프톤은 신작 '블라인드 스팟'을 공개했다. '블라인드 스팟'은 5:5 팀 기반의 탑다운 전술 슈팅 게임으로, 기존 탑다운 뷰 게임에서는 찾아보기 힘든 현실적인 슈팅 메커니즘을 경쾌한 페이스로 구현했다.

크래프톤 양승명 블라인드 스팟 팀 리더.

슈팅 게임 특유의 타격감과 액션성을 살린 총격전을 즐기는 동시에, 탑다운 뷰의 장점을 활용한 전략적 플레이를 경험할 수 있는 것이 특징이다.

이날 양승명 아크 팀 리더는 '크래프톤 미디어데이' 무대에 올라 게임의 탄생 배경과 핵심 시스템, 향후 개발 방향에 대해 발표했다.

양 팀 리더는 "배틀그라운드가 굉장히 좋은 게임이라고 생각했지만, 전술적인 부분까지 들어가기에는 허들이 굉장히 높은 게임이었다"며 개발 동기를 설명했다. 그는 "총도 잘 쏴야 되고, 지형과 건물 구조를 잘 알아야 전술적인 재미를 느낄 수 있는데, 그 허들이 너무 높더라"고 회상했다.

이러한 문제의식에서 출발해 탑다운뷰 게임들이 전략적·전술적 측면을 잘 묘사한다는 점에 주목했다고 강조했다.

양 팀 리더는 "RTS 게임 같은 경우 주변 지형과 유닛들 사이의 관계가 직관적으로 보이기 때문에 더 빨리 전략적 사고로 들어갈 수 있다"며 "PUBG 같은 건플레이를 탑다운으로 만들면 어떨까 하는 생각에 이르렀다"고 말했다.

개발팀이 가장 중점을 둔 부분 중 하나는 손떨림과 반동 시스템, 시야 표현, 카메라 워크 등이다. 양 팀 리더는 "배틀그라운드에서 총기마다 다른 손맛을 탑다운뷰에서 어떻게 묘사할 것인가가 핵심이었다"며 "커서가 좌우로 벌어지는 것으로 손떨림 범위를 표현하고, 총을 쏠 때마다 커서가 튀어나가 반동을 느낄 수 있게 했다"고 설명했다. 그는 "실제로 플레이해보면 배틀그라운드에서 총을 쏘는 것과 유사한 손맛을 느낄 수 있다"고 자신했다.

주목할 부분은 팀원 간 시야 공유 시스템이다. 양 팀 리더는 "팀원이 어디를 보고 있는지 직관적으로 볼 수 있어 말하지 않아도 브리핑 없이도 실시간으로 협력할 수 있다"며 "이런 경험은 FPS나 탑다운뷰를 통틀어서도 다른 게임에서 해본 적이 없는 굉장히 유니크한 경험"이라고 강조했다.

카메라 워크에서도 혁신을 시도했다. 그는 "내 캐릭터가 화면 중앙에 있으면 등 뒤 공간이 낭비된다"는 문제의식에서 출발해 "조준할 때 내 캐릭터는 한쪽 끝에, 쏘고 싶은 곳은 반대편 끝에 자연스럽게 배치되는 카메라 워크"를 개발했다고 설명했다.

양 팀 리더는 향후 개발 방향에 대해 "지금까지는 게임플레이 중심 개발을 목표로 해왔다면, 앞으로는 이용자 중심 개발 체제로 가져가려고 한다"고 밝혔다.

이어 "기존에 본 적 없던 게임플레이를 전달하는 것은 매우 어려운 일"이라며 "이용자들이 스크린샷을 봤을 때 어떤 게임을 기대해야 하는지 잘 모르거나 잘못된 기대를 가지는 경우가 있다"고 현재의 어려움을 토로했다.

이를 해결하기 위해 올해 안에 게임이 궁금한 이용자들이 언제든지 플레이할 수 있는 상시 테스트 체제를 시작할 예정이라고 발표했다. 양 팀 리더는 "그때부터 이용자들의 실시간 피드백을 받으면서 이용자 중심 개발을 해나가는 것이 목표"라고 강조했다.

개발 철학에 대해서는 "팀이 커지면 어쩔 수 없이 민첩성이 떨어지기 때문에 민첩함이 계속 유지되어야 독특한 게임플레이를 만들 수 있다"며 소규모 팀 운영을 고수하겠다고 밝혔다. 그는 "PUBG라는 이름이 붙어 고품질 게임을 기대할 수도 있지만, 인디의 정신을 갖고 있는 아크 팀이라는 작은 팀의 행보를 중심으로 봐달라"고 당부했다.

마지막으로 "배틀그라운드도 처음에는 굉장히 인디 게임 같은 감성의 게임이었다"며 "저희도 작은 팀으로 인디스러운 접근 방식으로 새로운 경험을 전달하고 싶다"고 강조했다.