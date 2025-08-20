클라이원트, 써모피셔코리아에 입찰 분석 솔루션 공급

AI 기반 입찰 분석 솔루션 기업 클라이원트가 써모 피셔 사이언티픽 한국 법인 써모 피셔 코리아에 엔터프라이즈 솔루션을 공급했다고 20일 밝혔다.

써모피셔코리아는 최근 전사 세일즈 박람회 ‘Sales Guru’에서 AI 및 디지털 혁신 사례를 공유했다. 이 자리에서 클라이원트 솔루션이 전체 프로젝트 중 1위로 선정됐으며, 50명 이상의 임직원이 신규 사용자로 참여를 신청했다. 이에 오는 10월 중순 전사 웨비나를 개최해 활용 범위를 확대할 계획이다.

써모피셔코리아의 과제는 50만 개 이상의 제품 카탈로그가 비정형 텍스트 문서로만 존재해 입찰 기회를 효율적으로 찾기 어려웠다는 점이었다. 이로 인해 수주 가능성이 높은 입찰을 놓치는 경우가 발생했다. 클라이원트는 AI 솔루션을 통해 내부 데이터를 자동 분석·정형화하고, 최적의 입찰 공고를 실시간 매칭하는 한편, 부족한 물품은 외부 소스를 자동 검색해 조달을 지원함으로써 입찰 성공률과 사업 확장성을 동시에 강화했다.

조준호 클라이원트 대표는 “이번 프로젝트는 단순한 맞춤형 입찰 솔루션 개발을 넘어 글로벌 기업의 전사적 AI 혁신을 가속화하는 사례라는 점에서 의미가 크다”며 “써모 피셔 코리아와 함께 새로운 조달 혁신을 만들어 가게 돼 기쁘게 생각한다”고 말했다.

써모피셔코리아 관계자는 “클라이원트의 AI 입찰 분석 솔루션은 방대한 제품 데이터를 체계적으로 활용할 수 있게 해줘 전사적인 AI 혁신의 대표 사례로 자리 잡았다”고 밝혔다.