IP와 AI 만남 ‘IPCON 2025’ 26일 열려..."최고 전문가 6인 강연"

더비엔 IP전략연구소는 ‘국제 IP전략 콘퍼런스 2025’(IPCON 2025)를 오는 26일 서울 삼성동 코엑스 2층 아셈볼룸에서 개최한다고 12일 밝혔다.

‘지식재산(IP), 인공지능(AI)을 만나다’를 주제로 열리며, 관련 업계 최고 전문가 6인이 바라본 ‘IP with AI’ 미래 비전이 제시된다. 더비엔 IP전략연구소가 주최하고 한국특허전략개발원 등이 후원한다. 총 6개 세션에 걸쳐 열띤 강연이 펼쳐진다.

맨 먼저 연단에 오르는 이정우 IP바인 대표는 IP가 AI를 만나 돈이 되는 전략을 소개한다. 이 대표는 “최근 글로벌 자본시장에서 AI는 ‘IP 캐피탈리즘’에 불을 댕기는 강력한 촉매제 역할을 하고 있다”며 “특허나 저작권, 상표권 등이 AI를 통해 어떻게 ‘금융 수익화’라는 마법을 부리고 있는지, 글로벌 사례를 제시하겠다”고 말했다.

이어 마이크를 넘겨 받는 전사라 이밸류서브 아시아태평양 총괄대표는 선행기술조사나 라이센싱 작업 등 각종 IP실무에 AI가 실제로 어떻게 접목되고 적용되는지를 이 회사가 직접 수행한 컨설팅 프로젝트를 위주로 설명한다.

전 대표는 “기존 수작업 기반 레거시 분석툴 대비, 최대 20~30%의 퍼포먼스 향상율을 보이고 있다”고 밝혔다. 이밸류서브는 스위스에 본사를 둔 세계 최대 ‘지식재산 연구개발’(IP R&D) 기반 컨설팅 전문업체다.

대한민국 IP업계의 ‘스티브 잡스’로 불리는 배진우 테크DNA 대표도 나선다. ‘AIP 빅데이터, 테크의 경계를 허물다’를 주제로 30분간 강연한다. AI와 결합된 미래 IP(AIP) 빅데이터는 기술의 분야와 산업의 경계를 넘나들 것이란 게 배 대표의 진단이다. 이에, 이번 콘퍼런스에서 배 대표는 경쟁사 조사와 같은 기존 IP분석은 물론, 핵심 연구자 추출 등 HR부문까지 그 쓰임과 활용이 전방위 확대된 사례를 공개한다.

이밖에 손승우 법무법인 율촌 지식재산권·기술 고문(전 한국지식재산연구원장)을 비롯해 △김미주 법무법인 미주 대표 변호사 △유경동 IP전략연구소장(겸 IP NEWS 편집국장) 등이 나서, AI를 품은 지식재산의 대향연을 펼친다.

관련기사

특히 'IPCON 2025' 참관객은 이번 행사와 함께 개최되는 아시아 최대 보안 콘퍼런스 ‘ISEC 2025’도 동시 무료 관람할 수 있다. 이번 IPCON은 대한변리사회 ‘변리사 의무연수’ 행사로 지정돼, 참관시 교육이수도 인정된다.

김완기 특허청장은 “IP는 AI 대전환 시대에 필수 불가결한 핵심 무기”라며 “이번 콘퍼런스에서 제시되는 각종 혁신안을 적극 수렴, 우리 기업들이 글로벌 경쟁력을 갖추는데 필요한 다채로운 IP지원책을 내놓겠다”고 밝혔다.