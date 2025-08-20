청각 시각 장애인과 같이 ‘케데헌’ 관람 무대 열린다

‘케이팝 데몬 헌터스’와 함께하는 배리어프리 체험 행사가 오는 27일 오후 서울시청자미디어센터 4층 꿈빛극장에서 열린다.
청각장애인용 자막과 시각장애인용 화면 해설이 적용된 배리어프리 버전 영화를 통해, 장애인과 비장애인이 함께 미디어를 체험할 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련된 자리다.
이 행사에는 300여 명의 장애인과 비장애인이 참여할 예정이다.
행사에는 넷플릭스 관계자가 참여해 배리어프리 서비스의 필요성과 기술 구현 방식을 소개하고 영화 시연을 진행한다. 이어 참가자들은 질의응답 시간을 통해 배리어프리 콘텐츠 제작과 체험 경험을 공유할 수 있다.
이홍렬 서울센터장은 “누구든지 정보 접근에서 차이가 있어서는 안 되며, 이 격차를 줄이는 것이 센터의 중요한 역할 중 하나”라며, “세계적으로 사랑받는 콘텐츠를 매개로 장애인들이 어떤 방식으로 미디어를 이용하는지 이해할 수 있는 소중한 기회가 될 것”이라고 말했다.
배리어프리 체험행사는 사전 신청을 통해 누구나 참여 가능하며, 자세한 사항과 신청은 시청자미디어재단 서울센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.