산업부, 탄소감축 투자 기업에 1천억원 추가 융자

탄소중립 전환 선도프로젝트…1.3% 금리로 최대 500억원 지원

2025/08/20

주문정 기자

온실가스 감축 시설과 연구개발(R&D)에 선제적으로 투자하는 기업에 정부가 1천억원 규모 융자를 추가로 지원한다.

산업통상자원부는 산업계 탄소중립 전환을 촉진하는 ‘2025년도 ’탄소중립 전환 선도프로젝트 융자지원사업‘ 대상 기업을 21일부터 9월 19일까지 추가 모집한다고 밝혔다.

선정된 기업은 최대 500억원(R&D 자금은 100억원)까지 최대 10년간(3년 거치 7년 균등분할상환) 1.3% 금리로 융자 지원받을 수 있다.

이번 공고에서는 기존의 EU 탄소국경조정제도(CBAM) 대상 산업이나 사업 재편계획 승인을 받은 기업뿐 아니라 탄녹위 등 범정부적으로 추진 중인 ‘넷제로 챌린지 X’ 선정기업에도 선정평가 시 가점(2점)을 부여한다.

공고와 관련한 상세 내용은 산업부 홈페이지한국산업단지공단 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편, 산업부는 2022년부터 이 사업을 통해 저탄소설비 도입 등 총 83건의 프로젝트에 6천480억원의 융자금을 지원, 2조6천억원 규모 민간 탄소중립 신규 투자를 유도했다. 대표적인 선도프로젝트 지원 사례는 오는 27일부터 29일까지 부산 벡스코(BEXCO)에서 열리는 ‘2025 기후산업국제박람회’에서 만나볼 수 있다.

주문정 기자
탄소중립 온실가스 산업통상자원부 저탄소설비 융자금 산업단지공단 기후산업국제박람회 온실가스감축시설 투자 R&D

