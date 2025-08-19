크래프톤 블루홀, 신작 게임 '어비스 오브 던전' 사전등록 중단...왜?

크래프톤의 신작 게임 '어비스 오브 던전'의 글로벌 사전 등록 프로모션이 돌연 중단됐다.

19일 크래프톤 블루홀스튜디오는 '어비스 오브 던전' 공식 홈페이지를 통해 글로벌 사전 등록을 공식 종료한다는 입장을 밝혔다.

회사 측은 "각 스토어와 공식 홈페이지를 통해 진행해 온 글로벌 사전예약은 8월 19일 마지막으로 모집 중단을 하게됐다"며 "앞서 진행된 미국, 캐나다, 브라질, 멕시코, 인도네시아 및 태국에서의 소프트론칭 결과 서비스 전략 재정비로 인해 일정이 변경됨에 따른 것"이라고 설명했다.

어비스 오브 던전 공식 홈페이지.

또 "긴 시간 글로벌 출시에 대한 기대와 함께 많은 응원을 보내주신 모험가 분들께 글로벌 론칭이 아닌 다소 실망스러운 소식을 전하게 되어 깊은 사과의 말씀을 드린다"고 덧붙였다.

관련기사

'어비스 오브 던전'은 '다크앤다커 모바일'의 새 이름이다. 블루홀스튜디오는 해당 게임의 브랜드 변경과 콘텐츠 완성에 박차를 가했지만, 글로벌 사전 등록을 중단하면서 정식 서비스까지는 시간이 더 필요할 전망이다.

더불어 기존 소프트론칭 지역에서는 글로벌 사전 등록과 무관하게 해당 게임의 플레이는 가능하다고 알려졌다.