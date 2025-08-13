크래프톤 '인조이', PS5로 즐긴다...2026년 상반기 발매

PC, 애플 맥 이어 서비스 플랫폼 확대

크래프톤(대표 김창한)은 인생 시뮬레이션 게임 ‘인조이(inZOI)’의 플레이스테이션5(PS5) 버전을 내년 상반기에 발매한다고 13일 밝혔다. 

인조이 PS5 버전은 PS5 환경에 최적화되어 이용자들이 콘솔 플랫폼에서도 PC와 동일한 수준의 게임플레이를 즐길 수 있다.

크래프톤은 지난 6월 인조이의 맥(Mac) 버전 사전 예약을 실시하고 오는 20일 맥 버전 출시를 앞두고 있다. 해당 버전은 애플 맥 앱스토어와 스팀에서 사전 예약할 수 있으며, 이용자들은 애플 실리콘 기반의 애플 M2칩 이상 및 16GB 이상의 통합 메모리가 탑재된 기기에서 이용할 수 있다. 같은 날 인조이의 첫 번째 DLC(다운로드 가능 콘텐츠) ‘섬으로 떠나요’를 게임스컴 2025의 개막과 함께 선보일 예정이다.

크래프톤, 인조이 PS5 버전 내년 발매 예고.

인조이는 지난 3월 스팀 얼리 액세스로 출시된 이후, 전 세계적으로 큰 주목을 받으며 출시 일주일 만에 판매량 100만 장을 돌파한 흥행작이다. 크래프톤은 글로벌 이용자들이 다양한 플랫폼에서 인조이를 즐길 수 있도록 적극적인 개발 노력과 플랫폼 확장을 이어갈 계획이다.

